    İlham Əliyev Ümumdünya Şəhərsalma Forumu (WUF13) Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Xocalı soyqırımı

    Rəsmi Bakı: Azərbaycan Meksikadakı hadisələrlə bağlı səfirliklə mütəmadi əlaqə saxlayır

    Daxili siyasət
    • 26 fevral, 2026
    • 09:47
    Rəsmi Bakı: Azərbaycan Meksikadakı hadisələrlə bağlı səfirliklə mütəmadi əlaqə saxlayır

    Azərbaycan Meksikada baş verən son hadisələrlə bağlı səfirliklə mütəmadi əlaqə saxlayır.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Azərbaycanın xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov Xocalı soyqırımının 34-cü ildönümü ilə bağlı "Ana harayı" abidəsini ziyarət edərkən jurnalistlərə açıqlamasında deyib.

    Nazir bildirib ki, Azərbaycan vətəndaşları tərəfindən səfirliyə hələ müraciət daxil olmayıb.

    Министр: Азербайджан поддерживает контакт с посольством в Мексике

