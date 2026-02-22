İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurasının ilk iclası XXV Qış Olimpiya Oyunları
    Meksikada narkokartel liderinin öldürülməsi fonunda iğtişaşlar başlayıb

    Digər ölkələr
    • 22 fevral, 2026
    • 23:03
    Meksikada narkokartel liderinin öldürülməsi fonunda iğtişaşlar başlayıb

    Meksikanın bir neçə regionunda "Xalisko Yeni Nəsil" (CJNG) narkokartelinin "El Menço" ləqəbli başçısı Nemesio Oseqera Servantesin məhv edilməsindən sonra avtomobil yollarının kütləvi şəkildə bağlanması, maşınların və kommersiya müəssisələrinin yandırılması qeydə alınıb.

    "Report" bu barədə yerli KİV-ə istinadən xəbər verir.

    Məlumata görə, əməliyyat Talpa-de-Alyende bələdiyyəsində (Xalisko ştatı) keçirilib. Hüquq-mühafizə orqanlarının fəaliyyətinə cavab olaraq ölkənin altı regionunda, o cümlədən Xalisko, Miçoakan, Kolima, Tamaulipas, Quanaxuato və Aquaskalyentes ştatlarında kartel üzvləri avtomobil yollarını bağlamağa başlayıblar.

    Servantes "El Çapo" ləqəbli Xoakin Qusmanın həbsindən sonra ölkənin ən güclü narkobaronu hesab edilirdi. Kartel narkotrafikin böyük hissəsinə nəzarət edir və Meksikanın bir çox ştatında fəaliyyət göstərir.

    Meksika Narkokartel qarşıdurma
    В Мексике начались беспорядки на фоне сообщений о ликвидации главаря наркокартеля

