Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Первое заседание Совета мира WUF13 XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Первое заседание Совета мира WUF13 XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах

    В Мексике начались беспорядки на фоне сообщений о ликвидации главаря наркокартеля

    Другие страны
    • 22 февраля, 2026
    • 22:59
    В Мексике начались беспорядки на фоне сообщений о ликвидации главаря наркокартеля

    Массовые перекрытия автомобильных трасс, поджоги машин и коммерческих предприятий зафиксированы в нескольких регионах Мексики после ликвидации главаря наркокартеля "Новое поколение Халиско" (CJNG) Немесио Осегера Сервантес по прозвищу Эль Менчо.

    Об этом Report передает со ссылкой на местные СМИ.

    Согласно информации, операция была проведена в муниципалитете Тальпа-де-Альенде (штат Халиско). В ответ на действия силовиков в шести регионах страны, включая штаты Халиско, Мичоакан, Колима, Тамаулипас, Гуанахуато и Агуаскальентес, члены картеля начали перекрывать автомобильные трассы.

    Сервантес считался наиболее могущественным наркобароном страны после ареста Хоакина Гусмана по прозвищу Эль Чапо (Коротышка). CJNG контролирует значительную часть наркотрафика и действует во многих штатах Мексики.

    Мексика борьба с наркотрафиком беспорядки
    Meksikada narkokartel liderinin öldürülməsi fonunda iğtişaşlar başlayıb
    Ты - Король

    Последние новости

    23:26

    СМИ: Переговоры по Украине могут возобновиться в Женеве 26 февраля

    Другие страны
    23:10

    Пезешкиан: Иран получил обнадеживающие сигналы после переговоров с США в Женеве

    В регионе
    22:59

    В Мексике начались беспорядки на фоне сообщений о ликвидации главаря наркокартеля

    Другие страны
    22:43
    Фото

    В Баку состоялась церемония закрытия чемпионата Азербайджана по шахматам

    Индивидуальные
    22:32

    FT: Иран и РФ заключили секретную сделку по поставке ПЗРК на €500 млн

    В регионе
    22:17
    Фото

    В Кюрдамире автомобиль наехал на пешеходов, есть пострадавшие

    Происшествия
    22:07

    У берегов Малайзии произошло мощное землетрясение

    Другие страны
    21:57

    Арагчи заявил, что Иран не откажется от обогащения урана

    В регионе
    21:40
    Фото

    В Хьюстоне состоялась международная конференция в связи с 34-й годовщиной Ходжалинского геноцида

    Внешняя политика
    Лента новостей