В Мексике начались беспорядки на фоне сообщений о ликвидации главаря наркокартеля

Массовые перекрытия автомобильных трасс, поджоги машин и коммерческих предприятий зафиксированы в нескольких регионах Мексики после ликвидации главаря наркокартеля "Новое поколение Халиско" (CJNG) Немесио Осегера Сервантес по прозвищу Эль Менчо.

Об этом Report передает со ссылкой на местные СМИ.

Согласно информации, операция была проведена в муниципалитете Тальпа-де-Альенде (штат Халиско). В ответ на действия силовиков в шести регионах страны, включая штаты Халиско, Мичоакан, Колима, Тамаулипас, Гуанахуато и Агуаскальентес, члены картеля начали перекрывать автомобильные трассы.

Сервантес считался наиболее могущественным наркобароном страны после ареста Хоакина Гусмана по прозвищу Эль Чапо (Коротышка). CJNG контролирует значительную часть наркотрафика и действует во многих штатах Мексики.