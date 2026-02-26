Глава МИД: Инициативы в мирном процессе с Арменией исходят от Азербайджана

Азербайджан сегодня усиленно развивается и предпринимает серьезные шаги на пути к миру на Южном Кавказе, результаты которых уже очевидны.

Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов при посещении памятника "Крик матери" в связи с 34-й годовщиной Ходжалинского геноцида.

По его словам, под руководством президента Ильхама Алиева азербайджанский народ и армия предприняли решительные шаги и освободили свои земли.

"Все увидели, что в мирном процессе с Арменией все инициативы исходили именно от Азербайджана. Мы предпринимаем серьезные шаги, и большие результаты уже налицо",- сказал министр.

Глава ведомства также подчеркнул важность сохранения исторической памяти и недопустимость забвения трагических событий прошлого. "Мы не можем забыть свою историю. Поэтому сегодняшняя годовщина (34-ая годовщина геноцида в Ходжалы – ред.) имеет важное значение для нашего народа. Народ Азербайджана чтит память жертв этой трагедии", - сказал он.