Ильхам Алиев Всемирный форум городов (WUF13) мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Ходжалинский геноцид
    Ильхам Алиев Всемирный форум городов (WUF13) мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Ходжалинский геноцид

    Азербайджанская нефть незначительно подешевела

    Энергетика
    • 26 февраля, 2026
    • 10:07
    Азербайджанская нефть незначительно подешевела

    Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке понизилась на $0,51 или 0,71% - до $71,46.

    Об этом Report сообщил источник на рынке нефти.

    По итогам торгов цена апрельских фьючерсов на нефть марки Brent составила $70,79.

    Цена азербайджанской нефти в турецком Джейхане по условиям FOB снизилась на $0,43 или 0,62% - до $68,93 за баррель.

    В госбюджете Азербайджана на этот год цена нефти заложена на уровне $65.

    Напомним, что минимальная цена на нефть Azeri Light была зафиксирована 21 апреля 2020 года ($15,81), а максимальная - в июле 2008 года ($149,66).

    В Азербайджане нефть добывается в основном в рамках соглашения о разработке блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ). Доля Государственной нефтяной компании (SOCAR) в контракте составляет 31,65%.

    Azeri Light Brent цена нефти мировой рынок
    Azərbaycan nefti ucuzlaşıb
    Azeri Light oil price falls to $71.46 per barrel

    Последние новости

    10:44

    Орбан призвал Зеленского в скором времени возобновить работу нефтепровода "Дружба"

    Другие страны
    10:42

    Гасым Мохиуддин: Чтим память невинных жертв Ходжалинского геноцида

    Внешняя политика
    10:38

    ИКГФ выдал в январе ипотечных кредитов на 17,4 млн манатов

    Финансы
    10:35

    МИД Турции: Зверства в Ходжалы остаются черным пятном на совести человечества

    В регионе
    10:29

    Посольство Польши: Память о Ходжалы важна для сохранения исторической памяти

    Внешняя политика
    10:28

    Чистая прибыль банковского сектора Азербайджана выросла почти на 13%

    Финансы
    10:28

    Активы банковского сектора Азербайджана выросли на 7%

    Финансы
    10:25

    Азербайджан и Казахстан расширяют сотрудничество профсоюзов

    Внешняя политика
    10:16

    Посол Турции поделился публикацией в связи с 34-й годовщиной Ходжалинской трагедии

    Внешняя политика
    Лента новостей