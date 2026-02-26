В Люксембурге почтили память жертв Ходжалинской трагедии на мероприятии, организованном ассоциацией дружбы Люксембург-Азербайджан.

Как сообщает европейское бюро Report со ссылкой на посольство Азербайджана в Бельгии, Люксембурге и ЕС, церемония началась с минуты молчания в память о невинных жертвах кровавой расправы над мирными жителями Ходжалы 34 года назад.

Одна из самых страшных страниц в истории современного Азербайджана произошла в ночь с 25 на 26 февраля 1992 года, когда армянские вооруженные формирования при поддержке 366-го мотострелкового полка напали на спящий город, убив 613 мирных граждан, включая женщин, детей и стариков. Сотни людей были ранены, более тысячи оказались в плену, а судьба 150 человек до сих пор остается неизвестной.

Открывая мероприятие, председатель Ассоциации дружбы Азербайджана и Люксембурга (LuxAz) Сеймур Ахмедов подчеркнул, что Ходжалинская трагедия оставила глубокий след в памяти азербайджанского народа. Он отметил важность восстановления исторической справедливости и заявил о необходимости привития будущим поколениям ценности мира и человеческой жизни.

По словам первого секретаря посольства Азербайджана Эмина Рустамова, большое значение для справедливости и признания случившегося на международном уровне имеет кампания "Справедливость для Ходжалы!". Она была инициирована в 2008 году вице-президентом Фонда Гейдара Алиева Лейлой Алиевой и с тех пор получила поддержку в десятках стран мира. На сегодняшний день парламенты и законодательные органы более 20 государств приняли резолюции и заявления, признающие Ходжалинскую трагедию, отметил Рустамов.

Собравшимся был продемонстрирован художественно-документальный фильм "13" о Ходжалинской трагедии, в зале была представлена фотовыставка и организован поминальный стол.

В памятном мероприятии приняли участие сотрудники посольства Азербайджана, члены азербайджанской общины, проживающей в Люксембурге.