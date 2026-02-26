Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Ходжалинский геноцид
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Ходжалинский геноцид

    Азербайджан обсудил с Грузией и Турцией развитие Среднего коридора

    Инфраструктура
    • 26 февраля, 2026
    • 15:23
    Азербайджан обсудил с Грузией и Турцией развитие Среднего коридора

    Азербайджан, Грузия и Турция обсудили реализацию потенциала Среднего коридора.

    Как сообщает Report, об этом написал министр экономики Микаил Джаббаров на своей странице в соцсети "X".

    Он отметил, что на 7-м Азербайджано-грузинско-турецком бизнес-форуме в регионе Кахетия (Грузия) оценены возможности укрепления экономической интеграции между странами и дальнейшего повышения эффективности партнерства.

    Джаббаров отметил стратегические возможности для укрепления региональной взаимосвязанности, подчеркнув значимость эффективного использования энергетических ресурсов, реализации потенциала Среднего коридора, совершенствования цифровой транзитной инфраструктуры, наращивания экспортных возможностей стран, а также последовательной поддержки динамики торговых отношений.

    "Привлечение инвестиций в цепочки поставок, входящие в число приоритетных направлений нашей деятельности, и содействие синергии между бизнес-кругами способствуют формированию устойчивой экономической экосистемы", - говорится в публикации.

    Средний коридор Микаил Джаббаров Турция Грузия транзитная инфраструктура
    Azərbaycan Gürcüstan və Türkiyə ilə Orta Dəhlizin potensialını müzakirə edib

    Последние новости

    16:11

    Мехмет Акарджа: Ходжалинская трагедия должна получить должную оценку в мировой правовой системе

    Карабах
    16:11

    Глава Давосского форума ушел в отставку из-за связей с Эпштейном

    Другие страны
    16:08

    ООН: Почти 8 тыс. человек погибли или пропали без вести при попытке эмигрировать в 2025г

    Другие страны
    16:08

    Милли Меджлис призвал мировое сообщество признать Ходжалинский геноцид

    Внутренняя политика
    16:07

    Хакан Фидан: Турция и впредь будет рядом с Азербайджаном

    В регионе
    15:56

    В Словакии поезд столкнулся с грузовиком, есть погибший и раненые

    Другие страны
    15:41

    В Швеции предприняты меры безопасности из-за угрозы энергобезопасности

    Другие страны
    15:29

    АБР приглашает азербайджанских студентов на стажировку

    Бизнес
    15:23

    Грузия и Турция обсудили развитие железной дороги Баку-Тбилиси-Карс

    Инфраструктура
    Лента новостей