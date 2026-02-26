Азербайджан обсудил с Грузией и Турцией развитие Среднего коридора
Азербайджан, Грузия и Турция обсудили реализацию потенциала Среднего коридора.
Как сообщает Report, об этом написал министр экономики Микаил Джаббаров на своей странице в соцсети "X".
Он отметил, что на 7-м Азербайджано-грузинско-турецком бизнес-форуме в регионе Кахетия (Грузия) оценены возможности укрепления экономической интеграции между странами и дальнейшего повышения эффективности партнерства.
Джаббаров отметил стратегические возможности для укрепления региональной взаимосвязанности, подчеркнув значимость эффективного использования энергетических ресурсов, реализации потенциала Среднего коридора, совершенствования цифровой транзитной инфраструктуры, наращивания экспортных возможностей стран, а также последовательной поддержки динамики торговых отношений.
"Привлечение инвестиций в цепочки поставок, входящие в число приоритетных направлений нашей деятельности, и содействие синергии между бизнес-кругами способствуют формированию устойчивой экономической экосистемы", - говорится в публикации.
