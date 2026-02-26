İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Xocalı soyqırımı
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Xocalı soyqırımı

    Azərbaycan Gürcüstan və Türkiyə ilə Orta Dəhlizin potensialını müzakirə edib

    İnfrastruktur
    • 26 fevral, 2026
    • 14:57
    Azərbaycan Gürcüstan və Türkiyə ilə Orta Dəhlizin potensialını müzakirə edib

    Azərbaycan, Gürcüstan və Türkiyə Orta Dəhlizin potensialının reallaşdırılmasını müzakirə edib.

    "Report" xəbər verir ki, bunu iqtisadiyyat naziri Mikayıl Cabbarov "X" sosial şəbəkəsindəki hesabında bildirib.

    Nazir qeyd edib ki, Gürcüstan – Azərbaycan – Türkiyə biznes forumunda ölkələrimiz arasında iqtisadi inteqrasiyanın gücləndirilməsi və tərəfdaşlığın səmərəliliyinin daha da artırılması imkanları dəyərləndirilib.

    M.Cabbarov qeyd edib ki, regional bağlantıların gücləndirilməsi üçün strateji imkanları vurğulayaraq, enerji resurslarından effektiv istifadənin, Orta Dəhlizin potensialının reallaşdırılmasının, rəqəmsal tranzit infrastrukturunun təkmilləşdirilməsinin, ölkələrimizin ixrac imkanlarının artırılmasının və ticarət əlaqələrindəki dinamikanın davamlı dəstəklənməsinin önəmini qeyd edilib: "Fəaliyyətimizin prioritet istiqamətlərindən olan təchizat zəncirlərinə investisiyaların cəlb edilməsi və işgüzar dairələr arasında sinerjinin təşviqi dayanıqlı iqtisadi ekosistemin formalaşdırılmasına xidmət edir".

    Xatırladaq ki, Gürcüstanın Kaxeti regionunda keçirilən VII Azərbaycan-Gürcüstan-Türkiyə Biznes Forum keçirilir.

    Orta Dəhliz Azərbaycan Gürcüstan Türkiyə

    Son xəbərlər

    15:18

    Bakıda voleybol üzrə I və II dərəcəli məşqçi kursları keçiriləcək

    Komanda
    15:10

    Boçorişvili: Gürcüstanı regional layihələrdən kənarlaşdırmaq mümkün deyil

    Region
    15:10

    "Nyukasl" – "Qarabağ" matçı azarkeş sayına görə dördüncü yerdə qərarlaşıb

    Futbol
    15:02
    Foto

    Lənkəran Dövlət Peşə Təhsil Mərkəzində smart texnologiyalar tətbiq olunur

    Elm və təhsil
    14:58

    "Kəpəz" və "Sabah"ın futbolçuları diskvalifikasiya olunub, klublar cərimələnib

    Futbol
    14:57

    Azərbaycan Gürcüstan və Türkiyə ilə Orta Dəhlizin potensialını müzakirə edib

    İnfrastruktur
    14:54

    Qrossi İran və ABŞ arasındakı danışıqlara qoşulub

    Digər ölkələr
    14:50

    Azərbaycan Həmkarlar İttifaqı Konfederasiyası məlumat yayıb

    Biznes
    14:49

    Aİ-nin Azərbaycandakı Nümayəndəliyi Xocalı soyqırımı qurbanlarının xatirəsini yad edib

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti