Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Ходжалинский геноцид
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Ходжалинский геноцид

    Грузия и Турция обсудили развитие железной дороги Баку-Тбилиси-Карс

    Инфраструктура
    • 26 февраля, 2026
    • 15:23
    Грузия и Турция обсудили развитие железной дороги Баку-Тбилиси-Карс

    Министр экономики и устойчивого развития Грузии Мариам Квривишвили и министр торговли Турции Омер Болат обсудили вопросы модернизации и запуска железной дороги Баку-Тбилиси-Карс на полях трехстороннего бизнес-форума в Кахети.

    Как передает Report со ссылкой на Министерство экономики и устойчивого развития Грузии, стороны высоко оценили уровень двустороннего сотрудничества в сферах торговли, транспорта и логистики, туризма, энергетики и сельского хозяйства.

    Особое внимание было уделено торгово-экономическим связям. Отмечено, что Турция остается одним из крупнейших торговых партнеров Грузии и в 2025 году заняла первое место по объему внешней торговли.

    Министры также рассмотрели другие приоритетные направления взаимодействия, включая гражданскую авиацию. В 2025 году пассажиропоток на воздушном транспорте увеличился более чем на 14%. После длительного перерыва, при содействии правительства Грузии возобновлено прямое авиасообщение между столицами двух стран.

    Обсуждение коснулось и сотрудничества с компанией TAV Georgia - оператором аэропортов Тбилиси и Батуми. В 2027–2031 годах компания планирует инвестировать $150 млн в развитие Тбилисского международного аэропорта и увеличить его пропускную способность до 10 млн пассажиров в год.

    Отдельное внимание было уделено крупным транспортно-инфраструктурным проектам, способным повысить конкурентоспособность Среднего коридора и привлечь дополнительные грузопотоки. Подчеркнута значимость железной дороги Баку-Тбилиси-Карс, которая в ближайшем будущем будет официально введена в эксплуатацию и внесет важный вклад в укрепление транспортной связности региона.

    Кроме того, министры обсудили перспективы сотрудничества в сфере сухопутных и морских перевозок.

    Мариам Квривишвили Омер Болат Баку-Тбилиси-Карс Железная дорога Средний коридор Транспортное сотрудничество Бизнес-форум Кахети грузоперевозки
    Gürcüstan və Türkiyə BTQ dəmir yolu xəttinin inkişafını müzakirə edib

    Последние новости

    16:11

    Мехмет Акарджа: Ходжалинская трагедия должна получить должную оценку в мировой правовой системе

    Карабах
    16:11

    Глава Давосского форума ушел в отставку из-за связей с Эпштейном

    Другие страны
    16:08

    ООН: Почти 8 тыс. человек погибли или пропали без вести при попытке эмигрировать в 2025г

    Другие страны
    16:08

    Милли Меджлис призвал мировое сообщество признать Ходжалинский геноцид

    Внутренняя политика
    16:07

    Хакан Фидан: Турция и впредь будет рядом с Азербайджаном

    В регионе
    15:56

    В Словакии поезд столкнулся с грузовиком, есть погибший и раненые

    Другие страны
    15:41

    В Швеции предприняты меры безопасности из-за угрозы энергобезопасности

    Другие страны
    15:29

    АБР приглашает азербайджанских студентов на стажировку

    Бизнес
    15:23

    Грузия и Турция обсудили развитие железной дороги Баку-Тбилиси-Карс

    Инфраструктура
    Лента новостей