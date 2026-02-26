Грузия и Турция обсудили развитие железной дороги Баку-Тбилиси-Карс

Министр экономики и устойчивого развития Грузии Мариам Квривишвили и министр торговли Турции Омер Болат обсудили вопросы модернизации и запуска железной дороги Баку-Тбилиси-Карс на полях трехстороннего бизнес-форума в Кахети.

Как передает Report со ссылкой на Министерство экономики и устойчивого развития Грузии, стороны высоко оценили уровень двустороннего сотрудничества в сферах торговли, транспорта и логистики, туризма, энергетики и сельского хозяйства.

Особое внимание было уделено торгово-экономическим связям. Отмечено, что Турция остается одним из крупнейших торговых партнеров Грузии и в 2025 году заняла первое место по объему внешней торговли.

Министры также рассмотрели другие приоритетные направления взаимодействия, включая гражданскую авиацию. В 2025 году пассажиропоток на воздушном транспорте увеличился более чем на 14%. После длительного перерыва, при содействии правительства Грузии возобновлено прямое авиасообщение между столицами двух стран.

Обсуждение коснулось и сотрудничества с компанией TAV Georgia - оператором аэропортов Тбилиси и Батуми. В 2027–2031 годах компания планирует инвестировать $150 млн в развитие Тбилисского международного аэропорта и увеличить его пропускную способность до 10 млн пассажиров в год.

Отдельное внимание было уделено крупным транспортно-инфраструктурным проектам, способным повысить конкурентоспособность Среднего коридора и привлечь дополнительные грузопотоки. Подчеркнута значимость железной дороги Баку-Тбилиси-Карс, которая в ближайшем будущем будет официально введена в эксплуатацию и внесет важный вклад в укрепление транспортной связности региона.

Кроме того, министры обсудили перспективы сотрудничества в сфере сухопутных и морских перевозок.