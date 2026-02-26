Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Ходжалинский геноцид
    Матч "Ньюкасл" - "Карабах" занял четвертое место по посещаемости среди игр плей-офф ЛЧ

    Футбол
    • 26 февраля, 2026
    • 15:22
    Матч Ньюкасл - Карабах занял четвертое место по посещаемости среди игр плей-офф ЛЧ

    Ответный матч раунда плей-офф Лиги чемпионов УЕФА между командами "Ньюкасл" и "Карабах" вошел в число самых посещаемых встреч этапа, заняв четвертое место по количеству зрителей.

    Как сообщает Report, за игрой с трибун наблюдали 50 068 болельщиков.

    Наибольшая посещаемость была зафиксирована в матче "Реал" – "Бенфика" (2:1), который собрал 76 745 зрителей. Второе место заняла встреча "Интер" – "Будё-Глимт" (1:2) - 70 441 болельщик, третье - матч "Атлетико Мадрид" – "Брюгге" с 66 756 зрителями.

    Отметим, что в гостевой встрече "Карабах" уступил сопернику со счетом 2:3.

    Лига чемпионов УЕФА плей-офф ФК "Карабах" - ФК "Ньюкасл"
    "Nyukasl" – "Qarabağ" matçı azarkeş sayına görə dördüncü yerdə qərarlaşıb
    Newcastle United F.C. vs Qarabag FK ranks fourth in Champions League play-off attendance

