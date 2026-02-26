"Nyukasl" – "Qarabağ" matçı azarkeş sayına görə dördüncü yerdə qərarlaşıb
Futbol
- 26 fevral, 2026
- 15:10
İngiltərədə "Nyukasl" və "Qarabağ" komandaları arasında keçirilmiş UEFA Çempionlar Liqasının pley-off mərhələsinin cavabı oyunu azarkeş sayına görə dördüncü pillədə qərarlaşıb.
"Report"un məlumatına görə, sözügedən matçı tribunalardan 50 068 tamaşaçı izləyib.
Cavab qarşılaşmaları arasında ən çox fanat "Real" (İspaniya) - "Benfika" (Portuqaliya) duelində (2:1) qeydə alınıb. Bu görüşdə 76 745 tərəfdar olub.
"İnter" (İtaliya) - "Budyo Qlimt" (Norveç) oyunu (1:2) 70 441 azarkeşlə ikinci, "Atletiko" (İspaniya) - "Brügge" matçı 66 756 tərəfdarla üçüncü yeri tutub.
Qeyd edək ki, "Qarabağ" səfərdəki görüşdə rəqibinə 2:3 hesabı ilə uduzub.
