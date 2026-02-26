İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Xocalı soyqırımı
    "Nyukasl" – "Qarabağ" matçı azarkeş sayına görə dördüncü yerdə qərarlaşıb

    Futbol
    • 26 fevral, 2026
    • 15:10
    İngiltərədə "Nyukasl" və "Qarabağ" komandaları arasında keçirilmiş UEFA Çempionlar Liqasının pley-off mərhələsinin cavabı oyunu azarkeş sayına görə dördüncü pillədə qərarlaşıb.

    "Report"un məlumatına görə, sözügedən matçı tribunalardan 50 068 tamaşaçı izləyib.

    Cavab qarşılaşmaları arasında ən çox fanat "Real" (İspaniya) - "Benfika" (Portuqaliya) duelində (2:1) qeydə alınıb. Bu görüşdə 76 745 tərəfdar olub.

    "İnter" (İtaliya) - "Budyo Qlimt" (Norveç) oyunu (1:2) 70 441 azarkeşlə ikinci, "Atletiko" (İspaniya) - "Brügge" matçı 66 756 tərəfdarla üçüncü yeri tutub.

    Qeyd edək ki, "Qarabağ" səfərdəki görüşdə rəqibinə 2:3 hesabı ilə uduzub.

