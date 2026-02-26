Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Ходжалинский геноцид
    Бочоришвили: Грузия - неотъемлемая часть процессов на Южном Кавказе

    В регионе
    • 26 февраля, 2026
    • 14:48
    Бочоришвили: Грузия - неотъемлемая часть процессов на Южном Кавказе

    Грузия положительно оценивает ход нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией при поддержке США и готова внести свой вклад в этот процесс.

    Как сообщает Report со ссылкой на "Первый канал Грузии", об этом заявила министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили.

    По ее словам, недавний визит вице-президента США Джей Ди Вэнса в Армению и Азербайджан был направлен на поддержание мирного процесса в регионе Южного Кавказа.

    Министр также прокомментировала сообщения о возможном исключении Грузии из региональных проектов.

    "Когда мы говорим о роли нашего региона, и речь идет в основном о Среднем коридоре (ТМТМ) и важности Грузии в этом контексте - немыслимо недооценивать роль Грузии. Это невозможно, как бы ни старались. Никто не исключает существования альтернативных путей (проект TRIPP - ред.), и в этом нет ничего плохого, но не упоминать Грузию - не правильно. Грузия - единственная страна, имеющая выход к морю, и уже одного этого достаточно, чтобы убедиться, что нельзя недооценивать роль Грузии", - подчеркнула Бочоришвили.

    Касаясь отношений между Тбилиси и Вашингтоном, она отметила, что Грузия открыта для консультаций: "Ожидаем пересмотра отношений, который позволит вернуть обе страны к стратегическому партнерству, основанному на взаимном уважении и равенстве. Мы ожидаем, что состоятся консультации между Грузией и США, и нам удастся преодолеть действительно сложное наследие, которое администрация Байдена оставила в наших отношениях".

