Boçorişvili: Gürcüstanı regional layihələrdən kənarlaşdırmaq mümkün deyil
- 26 fevral, 2026
- 15:10
Gürcüstan ABŞ-nin dəstəyi ilə Azərbaycan və Ermənistan arasında münasibətlərin normallaşması gedişatını müsbət qiymətləndirir və bu prosesə öz töhfəsini verməyə hazırdır.
"Report" "Gürcüstanın Birinci Kanalı"na istinadən xəbər verir ki, bu barədə Gürcüstanın xarici işlər naziri Maka Boçorişvili bildirib.
Onun sözlərinə görə, ABŞ-nin vitse-prezidenti Cey Di Vensin Ermənistan və Azərbaycana son səfəri Cənubi Qafqaz regionunda sülh prosesinin dəstəklənməsinə yönəlib.
Nazir həmçinin Gürcüstanın regional layihələrdən mümkün kənarlaşdırılması məlumatlarını şərh edib.
"Regionumuzun rolundan, əsasən də Orta Dəhlizdən (TBNM) və bu kontekstdə Gürcüstanın əhəmiyyətindən danışarkən Gürcüstanın rolunu qiymətləndirməmək mümkün deyil. Nə qədər çalışsalar da, bu mümkün deyil. Heç kim alternativ yolların (TRIPP layihəsi – red.) mövcudluğunu istisna etmir və bunda pis heç nə yoxdur, lakin Gürcüstanı qeyd etməmək düzgün deyil. Gürcüstan dənizə çıxışı olan yeganə ölkədir və təkcə bu kifayətdir ki, Gürcüstanın rolunu qiymətləndirməməyin mümkün olmadığına əmin olasan", - Boçorişvili deyib.
O Tbilisi ilə Vaşinqton arasında münasibətlərə toxunaraq qeyd edib ki, Gürcüstan məsləhətləşmələr üçün açıqdır: "Münasibətlərə yenidən baxılmasını gözləyirik, bu da hər iki ölkəni qarşılıqlı hörmət və bərabərliyə əsaslanan strateji tərəfdaşlığa qaytarmağa imkan verəcək. Biz Gürcüstan və ABŞ arasında məsləhətləşmələrin baş tutacağını və Bayden administrasiyasının münasibətlərimizdə qoyub getdiyi həqiqətən mürəkkəb irsi aradan qaldıra biləcəyimizi gözləyirik".