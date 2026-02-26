АБР приглашает азербайджанских студентов на стажировку

Азиатский банк развития (АБР) дал старт приему обращений на участие в программе стажировки на 2026 год для студентов, проходящих обучение в магистратуре или докторантуре в государствах-членах организации, включая Азербайджан.

Как передает Report со ссылкой на данные АБР, прием документов от магистрантов и аспирантов продлится до 16 марта.

В основе программы лежат исследовательские задачи, соответствующие актуальным нуждам деятельности банка. Благодаря проектно-ориентированному подходу, стажеры смогут вносить существенный вклад в работу с самого начала обучения. Участие в стажировке предоставляет возможность приобрести практические навыки в крупной международной структуре, занимающейся вопросами развития.

Участники получат глобальный опыт работы в мультикультурной среде, взаимодействуя с экспертами из более чем 50 государств. Ключевые требования включают: высокий уровень владения английским языком, гражданство страны-члена АБР, а также статус студента магистратуры или аспирантуры в аккредитованном учебном заведении страны-члена банка на весь срок стажировки.

Кандидаты должны обучаться по одной из более чем 30 специальностей, связанных с деятельностью АБР. Желательным условием является наличие профессионального стажа от 2 до 3 лет.

"Инициатива способствует проведению исследований в области политики и экономики, а также обмену опытом с научными кругами. Кроме того, она помогает определять перспективных специалистов для дальнейшего трудоустройства", - подчеркивают в АБР.

Всем участникам выплачивается стипендия на время прохождения практики, если иное не предусмотрено специальными договоренностями между конкретными университетами и АБР. Расходы на проживание, транспортные услуги, питание и часть стоимости авиаперелета покрываются студентами самостоятельно. Обязательным условием является наличие комплексной медицинской страховки, оформленной до прибытия в Манилу на весь период пребывания.

"Банк компенсирует ограниченную часть затрат на авиабилеты, если необходим перелет между локацией стажировки и утвержденным пунктом вылета (например, местом учебы). Основная часть программ реализуется в штаб-квартире организации в Маниле (Филиппины), однако представительства также могут открывать вакансии для стажеров (локация уточняется в конкретном объявлении)", - указано в сообщении финансового института.

Начало программы стажировки запланировано на июнь и продлится 8-12 недель в Маниле.

Подробнее можете узнать перейдя по ссылке: https://www.adb.org/work-with-us/careers/internship-program

Азербайджан является членом АБР с 1999 года. За этот период банк инвестировал в страну около 5,6 млрд долларов, в том числе 4,4 млрд долларов - в государственный сектор, 1,2 млрд долларов - в частный сектор. Крупнейшие направления финансирования - транспорт (1,5 млрд долларов) и энергетика (1,7 млрд долларов).

В рамках новой стратегии партнерства АБР готов инвестировать в Азербайджан до 2,5 млрд долларов.

АБР создан в 1966 году, штаб-квартира расположена в Маниле. Банк объединяет 69 стран-акционеров, из них 50 - государства Азиатско-Тихоокеанского региона.