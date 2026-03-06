США ожидают, что операция против Ирана будет длиться 4-6 недель
Другие страны
- 06 марта, 2026
- 23:19
Вашингтонская администрация ожидает, что военная операция США и Израиля против Ирана будет продолжаться в течение 4-6 недель.
Как передает Report, об этом заявила журналистам пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.
"Я не стану раньше президента США Дональда Трампа называть какие-либо сроки. Я отмечу, что, как заявил ранее президент Трамп, мы ожидаем, что цели операции "Эпическая ярость" будут достигнуты в течение примерно 4-6 недель", - сказала она.
Последние новости
23:35
СГБ предотвратила план КСИР по теракту на нефтепроводе Баку–Тбилиси–ДжейханПроисшествия
23:25
Армия Ирана заявила об ударе по американскому авианосцу USS Abraham LincolnВ регионе
23:19
США ожидают, что операция против Ирана будет длиться 4-6 недельДругие страны
23:07
Фото
Организован ифтар с участием матерей шехидовРелигия
23:06
Азербайджанский дзюдоист Руслан Пашаев стал победителем Гран-при в ЛинцеИндивидуальные
22:53
Глава МИД Азербайджана направил генсеку ООН письмо в связи с атакой Ирана на НахчыванВнешняя политика
22:46
Представитель генсека ООН: Мы обеспокоены атакой Ирана на АзербайджанВнешняя политика
22:42
Желька Цвиянович: С нетерпением жду предстоящего визита в БакуВнешняя политика
22:38