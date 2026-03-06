США ожидают, что операция против Ирана будет длиться 4-6 недель

Вашингтонская администрация ожидает, что военная операция США и Израиля против Ирана будет продолжаться в течение 4-6 недель.

Как передает Report, об этом заявила журналистам пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

"Я не стану раньше президента США Дональда Трампа называть какие-либо сроки. Я отмечу, что, как заявил ранее президент Трамп, мы ожидаем, что цели операции "Эпическая ярость" будут достигнуты в течение примерно 4-6 недель", - сказала она.