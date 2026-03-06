Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана WUF13 Операция США и Израиля против Ирана

    США ожидают, что операция против Ирана будет длиться 4-6 недель

    Другие страны
    • 06 марта, 2026
    • 23:19
    США ожидают, что операция против Ирана будет длиться 4-6 недель

    Вашингтонская администрация ожидает, что военная операция США и Израиля против Ирана будет продолжаться в течение 4-6 недель.

    Как передает Report, об этом заявила журналистам пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

    "Я не стану раньше президента США Дональда Трампа называть какие-либо сроки. Я отмечу, что, как заявил ранее президент Трамп, мы ожидаем, что цели операции "Эпическая ярость" будут достигнуты в течение примерно 4-6 недель", - сказала она.

    удары по Ирану США Кэролайн Ливитт
    Kerolayn Livitt: İrana qarşı əməliyyat 4-6 həftə davam edə bilər
    US expects military operation against Iran to last 4–6 weeks
