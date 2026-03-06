Kerolayn Livitt: İrana qarşı əməliyyat 4-6 həftə davam edə bilər
Digər ölkələr
- 06 mart, 2026
- 23:36
Vaşinqton administrasiyası ABŞ və İsrailin İrana qarşı hərbi əməliyyatının 4-6 həftə davam edəcəyini gözləyir.
"Report" xəbər verir ki, bunu jurnalistlərə Ağ Evin mətbuat katibi Kerolayn Livitt bəyan edib.
"Mən ABŞ Prezidenti Donald Trampdan əvvəl hər hansı müddətləri açıqlamayacağam. Prezident Trampın əvvəllər bəyan etdiyi kimi, biz "Epik Qəzəb" əməliyyatının məqsədlərinə təxminən 4-6 həftə ərzində nail olunacağını gözləyirik", - o deyib.
Son xəbərlər
00:38
İsrail ordusu İran tərəfindən yeni raket atəşi barədə məlumat yayıbDigər ölkələr
00:30
Sloveniya XİN İranın Naxçıvan hava limanına hücumunu pisləyibDigər ölkələr
00:25
Azərbaycanın Tehrandakı Səfirliyinin 9 əməkdaşı İrandan təxliyə olunub - YENİLƏNİBXarici siyasət
00:21
İranın Azərbaycandakı səfiri Naxçıvana dron hücumundan sonra Tehrana zəng vurubXarici siyasət
00:14
İranın Azərbaycandakı səfiri Prezident İlham Əliyevə təşəkkür edibXarici siyasət
00:04
Video
İranın Azərbaycandakı səfiri Naxçıvana dron hücumu ilə bağlı "Baku TV"yə müsahibə veribXarici siyasət
23:53
Slovakiyanın Aİ məsələləri üzrə dövlət katibi: Azərbaycanla tam həmrəyliyimi ifadə edirəmDigər ölkələr
23:36
Kerolayn Livitt: İrana qarşı əməliyyat 4-6 həftə davam edə bilərDigər ölkələr
23:27