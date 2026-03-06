Представитель генсека ООН: Мы обеспокоены атакой Ирана на Азербайджан
- 06 марта, 2026
- 22:46
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обеспокоен атаками беспилотников Ирана на Нахчыванскую Автономную Республику Азербайджана.
Как передает американское бюро Report, об этом заявил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик на пресс-конференции.
"Мы глубоко обеспокоены этим инцидентом, особенно ранением мирных жителей и ущербом, нанесенным гражданской инфраструктуре. Генеральный секретарь желает пострадавшим скорейшего выздоровления", - передал Дюжаррик слова Антониу Гутерриша.
Он сообщил, что министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов направил Генеральному секретарю ООН письмо в связи с атакой беспилотников Ирана на Нахчыванскую Автономную Республику.
По словам С.Дюжаррика, в письме приведена информация о произошедшей атаке беспилотников, и документ был распространен среди членов Генеральной Ассамблеи и Совета Безопасности ООН.
Представитель генсека также напомнил, что вчера по данному вопросу состоялись обсуждения между министрами иностранных дел Азербайджана и Ирана.