Представитель генсека ООН: Мы обеспокоены атакой Ирана на Азербайджан

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обеспокоен атаками беспилотников Ирана на Нахчыванскую Автономную Республику Азербайджана.

Как передает американское бюро Report, об этом заявил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик на пресс-конференции.

"Мы глубоко обеспокоены этим инцидентом, особенно ранением мирных жителей и ущербом, нанесенным гражданской инфраструктуре. Генеральный секретарь желает пострадавшим скорейшего выздоровления", - передал Дюжаррик слова Антониу Гутерриша.

Он сообщил, что министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов направил Генеральному секретарю ООН письмо в связи с атакой беспилотников Ирана на Нахчыванскую Автономную Республику.

По словам С.Дюжаррика, в письме приведена информация о произошедшей атаке беспилотников, и документ был распространен среди членов Генеральной Ассамблеи и Совета Безопасности ООН.

Представитель генсека также напомнил, что вчера по данному вопросу состоялись обсуждения между министрами иностранных дел Азербайджана и Ирана.