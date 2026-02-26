ADB azərbaycanlı tələbələri təcrübə proqramına dəvət edir
- 26 fevral, 2026
- 16:03
Asiya İnkişaf Bankı (ADB) təşkilata üzv dövlətlərdə, o cümlədən Azərbaycanda magistratura və ya doktorantura pilləsində təhsil alan tələbələr üçün 2026-cı il üzrə təcrübə proqramında iştirakla bağlı müraciətlərin qəbuluna start verib.
"Report" ADB-nin məlumatlarına istinadən xəbər verir ki, magistrant və doktorantlardan sənəd qəbulu martın 16-dək davam edəcək.
Proqramın əsasını bankın fəaliyyətinin aktual ehtiyaclarına uyğun gələn tədqiqat tapşırıqları təşkil edir. Layihəyönümlü yanaşma sayəsində təcrübəçilər təlimin ən əvvəlindən işə mühüm töhfə verə biləcəklər. Təcrübə proqramında iştirak inkişaf məsələləri ilə məşğul olan iri beynəlxalq qurumda praktiki bacarıqlar əldə etməyə imkan verir.
İştirakçılar 50-dən çox dövlətdən olan ekspertlərlə qarşılıqlı əlaqədə olaraq, multikultural mühitdə qlobal iş təcrübəsi qazanacaqlar. Əsas tələblərə ingilis dilini yüksək səviyyədə bilmək, ADB-yə üzv ölkənin vətəndaşlığı, eləcə də təcrübə proqramının bütün müddəti ərzində Banka üzv ölkənin akkreditə olunmuş təhsil müəssisəsində magistratura və ya doktorantura tələbəsi statusuna malik olmaq daxildir.
Namizədlər ADB-nin fəaliyyəti ilə əlaqəli 30-dan çox ixtisasdan biri üzrə təhsil almalıdırlar. 2 ildən 3 ilə qədər peşəkar iş təcrübəsinin olması arzuolunandır.
"Təşəbbüs siyasət və iqtisadiyyat sahəsində tədqiqatların aparılmasına, eləcə də elmi dairələrlə təcrübə mübadiləsinə imkan yaradır. Bundan əlavə, o, gələcək məşğulluq üçün perspektivli mütəxəssislərin müəyyən edilməsinə kömək edir", - ADB-də bildirilib.
Konkret universitetlər və ADB arasındakı xüsusi razılaşmalarda başqa hal nəzərdə tutulmayıbsa, təcrübə müddəti ərzində bütün iştirakçılara təqaüd ödənilir. Yaşayış, nəqliyyat, qidalanma və aviabilet dəyərinin bir hissəsi ilə bağlı xərclər tələbələr tərəfindən müstəqil şəkildə qarşılanır. Manilaya gəlməzdən əvvəl, orada qalacaqları bütün müddəti əhatə edən kompleks tibbi sığortanın rəsmiləşdirilməsi məcburi şərtdir.
"Bank, təcrübə yeri ilə təsdiq edilmiş uçuş məntəqəsi (məsələn, təhsil yeri) arasında uçuş zəruri olduqda, aviabilet xərclərinin məhdud hissəsini kompensasiya edir. Proqramların əsas hissəsi təşkilatın Maniladakı (Filippin) Baş qərargahında həyata keçirilir, lakin nümayəndəliklər də təcrübəçilər üçün vakansiyalar aça bilər", - maliyyə institutunun məlumatında bildirilib.
Qeyd edək ki, Azərbaycan 1999-cu ildən ADB-nin üzvüdür. Bu dövr ərzində bank ölkəyə təxminən 5,6 milyard ABŞ dolları, o cümlədən dövlət sektoruna 4,4 milyard ABŞ dolları, özəl sektora 1,2 milyard ABŞ dolları investisiya yatırıb. Ən böyük maliyyələşmə istiqamətləri nəqliyyat (1,5 milyard ABŞ dolları) və energetikadır (1,7 milyard ABŞ dolları).
Yeni tərəfdaşlıq strategiyası çərçivəsində ADB Azərbaycana 2,5 milyard ABŞ dollarına qədər investisiya yatırmağa hazırdır.
ADB 1966-cı ildə yaradılıb, Baş qərargahı Manilada yerləşir. Bank 69 səhmdar ölkəni birləşdirir, onlardan 50-si Asiya-Sakit okean regionu dövlətləridir.