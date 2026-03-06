СГБ предотвратила план КСИР по теракту на нефтепроводе Баку–Тбилиси–Джейхан

Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана планировал совершить террористические акты на нефтепроводе Баку–Тбилиси–Джейхан, у посольства Израиля в Азербайджане, а также против одного из руководителей религиозной общины горских евреев и Ашкеназской синагоги с целью создания паники в обществе и нанесения ущерба международному имиджу нашей страны.

Как сообщает Report, информация о предотвращении этих террористических планов Службой государственной безопасности Азербайджана (СГБ) была распространена в сюжете AzTV.

В ходе расследования установлено, что граждане Ирана Рустамзада Бехнам Сахибали и Зандкиан Ясер Рахим вступили в преступную связь с гражданином Азербайджана Гулиевым Тарханом Тарлан оглу и организовали незаконное перемещение на территорию страны взрывных устройств. В контейнере, размещенном вблизи поселка Шихов Сабаильского района, было обнаружено 7 килограммов 730 граммов взрывчатого вещества типа C-4.

Следствием также установлено, что по заданию лиц, связанных с КСИР, на территорию страны были ввезены еще два дистанционно управляемых взрывных устройства типа C-4, которые были спрятаны в различных местах. Кроме того, на территории Гарадагского района было обнаружено еще одно взрывное устройство массой 1280 граммов с радиусом поражения 250–300 метров.