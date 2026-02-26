Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Ходжалинский геноцид
    Другие страны
    • 26 февраля, 2026
    • 15:17
    Песков: Вашингтон не отказался от связи вопросов по Украине и двусторонних отношений с Москвой

    США по-прежнему полностью связывают вопросы экономического сотрудничества с РФ с процессом урегулирования вокруг Украины.

    Как передает Report, со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

    "По-прежнему американская сторона предпочитает полностью увязывать эти два трека", - сказал Песков журналистам в четверг.

    Peskov: ABŞ hələ də Rusiya ilə iqtisadi əməkdaşlıq məsələlərini Ukrayna ilə əlaqələndirir

