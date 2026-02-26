Песков: Вашингтон не отказался от связи вопросов по Украине и двусторонних отношений с Москвой
Другие страны
- 26 февраля, 2026
- 15:17
США по-прежнему полностью связывают вопросы экономического сотрудничества с РФ с процессом урегулирования вокруг Украины.
Как передает Report, со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"По-прежнему американская сторона предпочитает полностью увязывать эти два трека", - сказал Песков журналистам в четверг.
Последние новости
16:11
Мехмет Акарджа: Ходжалинская трагедия должна получить должную оценку в мировой правовой системеКарабах
16:11
Глава Давосского форума ушел в отставку из-за связей с ЭпштейномДругие страны
16:08
ООН: Почти 8 тыс. человек погибли или пропали без вести при попытке эмигрировать в 2025гДругие страны
16:08
Милли Меджлис призвал мировое сообщество признать Ходжалинский геноцидВнутренняя политика
16:07
Хакан Фидан: Турция и впредь будет рядом с АзербайджаномВ регионе
15:56
В Словакии поезд столкнулся с грузовиком, есть погибший и раненыеДругие страны
15:41
В Швеции предприняты меры безопасности из-за угрозы энергобезопасностиДругие страны
15:29
АБР приглашает азербайджанских студентов на стажировкуБизнес
15:23