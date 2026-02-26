Песков: Вашингтон не отказался от связи вопросов по Украине и двусторонних отношений с Москвой

США по-прежнему полностью связывают вопросы экономического сотрудничества с РФ с процессом урегулирования вокруг Украины.

Как передает Report, со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"По-прежнему американская сторона предпочитает полностью увязывать эти два трека", - сказал Песков журналистам в четверг.