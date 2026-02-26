Гросси присоединился к переговорам между Ираном и США
Другие страны
- 26 февраля, 2026
- 14:38
Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси присоединился к переговорам Ирана и США по ядерному досье в Женеве.
Как передает Report, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на иранские СМИ.
Ранее сообщалось, что в Женеве начался третий раунд переговоров между США и Ираном по иранской ядерной программе.
Американскую делегацию возглавляют специальный представитель президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стив Уиткофф.
