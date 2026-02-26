Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Ходжалинский геноцид
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Ходжалинский геноцид

    Гросси присоединился к переговорам между Ираном и США

    Другие страны
    • 26 февраля, 2026
    • 14:38
    Гросси присоединился к переговорам между Ираном и США

    Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси присоединился к переговорам Ирана и США по ядерному досье в Женеве.

    Как передает Report, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на иранские СМИ.

    Ранее сообщалось, что в Женеве начался третий раунд переговоров между США и Ираном по иранской ядерной программе.

    Американскую делегацию возглавляют специальный представитель президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стив Уиткофф.

    Рафаэль Гросси МАГАТЭ Иран США переговоры Женева Иранская ядерная программа
    Qrossi İran və ABŞ arasındakı danışıqlara qoşulub

    Последние новости

    15:17

    Песков: Вашингтон не отказался от связи вопросов по Украине и двусторонних отношений с Москвой

    Другие страны
    15:00
    Фото

    В Люксембурге почтили память жертв Ходжалинской трагедии

    Внешняя политика
    14:59
    Фото

    В Киеве отметили 34-ю годовщину Ходжалинского геноцида

    Карабах
    14:48

    Бочоришвили: Грузия - неотъемлемая часть процессов на Южном Кавказе

    В регионе
    14:38

    Гросси присоединился к переговорам между Ираном и США

    Другие страны
    14:29

    Представительство ЕС в Азербайджане почтило память жертв Ходжалинской трагедии

    Внешняя политика
    14:28
    Фото

    В Баку обсуждено расширение сотрудничества SOCAR со Швейцарией

    Внешняя политика
    14:21

    Правительство Дамаска провело первый обмен пленными с сирийскими друзами

    Другие страны
    14:18

    Эсма Оздашлы: Необходимо добиться международного признания Ходжалинского геноцида

    Внешняя политика
    Лента новостей