Гросси присоединился к переговорам между Ираном и США

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси присоединился к переговорам Ирана и США по ядерному досье в Женеве.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на иранские СМИ.

Ранее сообщалось, что в Женеве начался третий раунд переговоров между США и Ираном по иранской ядерной программе.

Американскую делегацию возглавляют специальный представитель президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стив Уиткофф.