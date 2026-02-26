В Женеве стартовал третий раунд переговоров между США и Ираном

В Женеве начался третий раунд переговоров между США и Ираном по иранской ядерной программе.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Fars News.

Американскую делегацию возглавляют специальный представитель президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стив Уиткофф.

Отметим, что первый раунд переговоров состоялся 6 февраля в Омане, а второй - 17 февраля в Женеве.