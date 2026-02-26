İlham Əliyev Ümumdünya Şəhərsalma Forumu (WUF13) Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Xocalı soyqırımı
    Cenevrədə ABŞ və İran arasında danışıqların üçüncü raundu başlayıb

    Region
    • 26 fevral, 2026
    • 12:05
    Cenevrədə ABŞ və İran arasında danışıqların üçüncü raundu başlayıb

    Cenevrədə ABŞ və İran arasında İranın nüvə proqramı üzrə danışıqların üçüncü raundu başlayıb.

    Bu barədə "Report" "Fars News"a istinadən xəbər verir.

    ABŞ nümayəndə heyətinə Prezident Donald Trampın Yaxın Şərq üzrə xüsusi elçisi Stiv Uitkoff rəhbərlik edir.

    Qeyd edək ki, danışıqların birinci raundu fevralın 6-da Omanda, ikinci raundu isə fevralın 17-də Cenevrədə keçirilib.

    В Женеве стартовал третий раунд переговоров между США и Ираном

