Cenevrədə ABŞ və İran arasında danışıqların üçüncü raundu başlayıb
Region
- 26 fevral, 2026
- 12:05
Cenevrədə ABŞ və İran arasında İranın nüvə proqramı üzrə danışıqların üçüncü raundu başlayıb.
Bu barədə "Report" "Fars News"a istinadən xəbər verir.
ABŞ nümayəndə heyətinə Prezident Donald Trampın Yaxın Şərq üzrə xüsusi elçisi Stiv Uitkoff rəhbərlik edir.
Qeyd edək ki, danışıqların birinci raundu fevralın 6-da Omanda, ikinci raundu isə fevralın 17-də Cenevrədə keçirilib.
