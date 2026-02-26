İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Xocalı soyqırımı
    Qrossi İran və ABŞ arasındakı danışıqlara qoşulub

    Qrossi İran və ABŞ arasındakı danışıqlara qoşulub

    Atom Enerjisi üzrə Beynəlxalq Agentliyin (AEBA) rəhbəri Rafael Qrossi Cenevrədə İran və ABŞ-nin nüvə dosyesi üzrə danışıqlarına qoşulub.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə TASS İran KİV-nə istinadən məlumat yayıb.

    Daha əvvəl bildirilmişdi ki, Cenevrədə ABŞ və İran arasında İranın nüvə proqramı üzrə danışıqların üçüncü raundu başlayıb.

    ABŞ nümayəndə heyətinə ABŞ Prezidenti Donald Trampın Yaxın Şərq üzrə xüsusi nümayəndəsi Stiv Uitkoff başçılıq edir.

    Гросси присоединился к переговорам между Ираном и США

