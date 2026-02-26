DİN: Tələbələrin fotolarını yayan şəxs saxlanılıb
- 26 fevral, 2026
- 21:30
BDU-nun hüquq fakültəsinin tələbələrinin görüntülərindən istifadə edilərək hazırlanmış təhqiramiz foto və videomaterialları sosial şəbəkələrdə yayan şəxs DİN-in Kibercinayətkarlıqla Mübarizə Baş İdarəsinin (KMBİ) əməkdaşları tərəfindən keçirilən tədbirlərlə müəyyən edilərək saxlanılıb.
Bu barədə "Report"a DİN-in Mətbuat Xidmətindən bildirilib.
Əlavə məlumat veriləcək.
