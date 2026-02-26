İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Xocalı soyqırımı
    Hadisə
    26 fevral, 2026
    21:30
    DİN: Tələbələrin fotolarını yayan şəxs saxlanılıb

    BDU-nun hüquq fakültəsinin tələbələrinin görüntülərindən istifadə edilərək hazırlanmış təhqiramiz foto və videomaterialları sosial şəbəkələrdə yayan şəxs DİN-in Kibercinayətkarlıqla Mübarizə Baş İdarəsinin (KMBİ) əməkdaşları tərəfindən keçirilən tədbirlərlə müəyyən edilərək saxlanılıb.

    Bu barədə "Report"a DİN-in Mətbuat Xidmətindən bildirilib.

    Əlavə məlumat veriləcək.

