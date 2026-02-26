МВД: Задержан человек, распространявший фото студентов

Лицо, распространявшее в социальных сетях оскорбительные фото- и видеоматериалы, подготовленные с использованием изображений студентов юридического факультета Бакинского государственного университета, установлено и задержано сотрудниками Главного управления по борьбе с киберпреступностью Министерства внутренних дел Азербайджана.

Как сообщили Report в пресс-службе МВД, задержание проведено в результате оперативных мероприятий.

Дополнительная информация будет предоставлена позже.