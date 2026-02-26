Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Ходжалинский геноцид
    МВД: Задержан человек, распространявший фото студентов

    Происшествия
    • 26 февраля, 2026
    • 21:50
    Лицо, распространявшее в социальных сетях оскорбительные фото- и видеоматериалы, подготовленные с использованием изображений студентов юридического факультета Бакинского государственного университета, установлено и задержано сотрудниками Главного управления по борьбе с киберпреступностью Министерства внутренних дел Азербайджана.

    Как сообщили Report в пресс-службе МВД, задержание проведено в результате оперативных мероприятий.

    Дополнительная информация будет предоставлена позже.

    МВД Азербайджана БГУ оскорбительные материалы
    DİN: Tələbələrin fotolarını yayan şəxs saxlanılıb

