İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Xocalı soyqırımı
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Xocalı soyqırımı

    "Barselona"nın futbolçusu Frenki de Yonq zədə səbəbindən 1 ay yaşıl meydanlardan kənar qalacaq

    Futbol
    • 26 fevral, 2026
    • 20:45
    Barselonanın futbolçusu Frenki de Yonq zədə səbəbindən 1 ay yaşıl meydanlardan kənar qalacaq

    İspaniya təmsilçisi "Barselona"nın yarımmüdafiəçisi Frenki de Yonq komandanın son məşqi zamanı zədələnib.

    "Report" "AS" nəşrinə istinadən xəbər verir ki, ilkin tibbi müayinə 28 yaşlı niderlandlı futbolçunun budunun arxa əzələsində yırtıq olduğunu üzə çıxarıb.

    Onun azı bir ay yaşıl meydanlardan kənarda qalacağı bildirilir.

    De Yonq 2025/2026 mövsümündə Kataloniya təmsilçisinin heyətində bütün turnirlər daxil olmaqla 31 oyunda iştirak edib, 1 qol vurub və 7 məhsuldar ötürmə ilə yadda qalıb.

    Frenki de Yonqun klubla müqaviləsi 2029-cu ilin yayına qədər qüvvədədir.

    Futbol xəbərləri zədə Frenki De Yonq

    Son xəbərlər

    21:12

    İlham Əliyevin sosial şəbəkə hesablarında dövlət başçısının Xocalı Soyqırımı Memorialının açılışında iştirakı ilə bağlı video paylaşılıb

    Daxili siyasət
    21:08

    Migel Dias-Kanel: Kuba istənilən təcavüzdən qətiyyətlə müdafiə olunacaq

    Digər ölkələr
    20:48
    Foto

    Xocalıda soyqırım qurbanlarının xatirəsinə flaşmob keçirilib

    Daxili siyasət
    20:45

    "Barselona"nın futbolçusu Frenki de Yonq zədə səbəbindən 1 ay yaşıl meydanlardan kənar qalacaq

    Futbol
    20:37

    ABŞ və İran Cenevrədə danışıqları davam etdiriblər - YENİLƏNİB-2

    Region
    20:35

    Bəqai: İran ilə ABŞ nüvə proqramı və sanksiyaların ləğvini müzakirə edir

    Digər ölkələr
    20:25

    Bakıda marketlərə müştəri kimi daxil olub oğurluq edən şəxslər saxlanılıb

    Hadisə
    20:22
    Foto

    Ankarada Xocalı Abidəsinin önündə anım mərasimi keçirilib

    Xarici siyasət
    20:14

    Azərbaycan Yüksək Liqası: "Abşeron" və "DH Volley" kollektivləri qələbə qazanıb

    Komanda
    Bütün Xəbər Lenti