"Barselona"nın futbolçusu Frenki de Yonq zədə səbəbindən 1 ay yaşıl meydanlardan kənar qalacaq
Futbol
- 26 fevral, 2026
- 20:45
İspaniya təmsilçisi "Barselona"nın yarımmüdafiəçisi Frenki de Yonq komandanın son məşqi zamanı zədələnib.
"Report" "AS" nəşrinə istinadən xəbər verir ki, ilkin tibbi müayinə 28 yaşlı niderlandlı futbolçunun budunun arxa əzələsində yırtıq olduğunu üzə çıxarıb.
Onun azı bir ay yaşıl meydanlardan kənarda qalacağı bildirilir.
De Yonq 2025/2026 mövsümündə Kataloniya təmsilçisinin heyətində bütün turnirlər daxil olmaqla 31 oyunda iştirak edib, 1 qol vurub və 7 məhsuldar ötürmə ilə yadda qalıb.
Frenki de Yonqun klubla müqaviləsi 2029-cu ilin yayına qədər qüvvədədir.
Son xəbərlər
21:12
İlham Əliyevin sosial şəbəkə hesablarında dövlət başçısının Xocalı Soyqırımı Memorialının açılışında iştirakı ilə bağlı video paylaşılıbDaxili siyasət
21:08
Migel Dias-Kanel: Kuba istənilən təcavüzdən qətiyyətlə müdafiə olunacaqDigər ölkələr
20:48
Foto
Xocalıda soyqırım qurbanlarının xatirəsinə flaşmob keçirilibDaxili siyasət
20:45
"Barselona"nın futbolçusu Frenki de Yonq zədə səbəbindən 1 ay yaşıl meydanlardan kənar qalacaqFutbol
20:37
ABŞ və İran Cenevrədə danışıqları davam etdiriblər - YENİLƏNİB-2Region
20:35
Bəqai: İran ilə ABŞ nüvə proqramı və sanksiyaların ləğvini müzakirə edirDigər ölkələr
20:25
Bakıda marketlərə müştəri kimi daxil olub oğurluq edən şəxslər saxlanılıbHadisə
20:22
Foto
Ankarada Xocalı Abidəsinin önündə anım mərasimi keçirilibXarici siyasət
20:14