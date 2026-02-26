İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Xocalı soyqırımı
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Xocalı soyqırımı

    UEFA Çempionlar Liqasının pley-off mərhələsi üzrə həftənin rəmzi komandası açıqlanıb

    Futbol
    • 26 fevral, 2026
    • 21:42
    UEFA Çempionlar Liqasının pley-off mərhələsi üzrə həftənin rəmzi komandası açıqlanıb

    UEFA Çempionlar Liqasının pley-off mərhələsinin cavab oyunlarından sonra həftənin rəmzi komandasını açıqlayıb.

    "Report" qurumun mətbuat xidmətinə istinadən xəbər verir ki, rəmzi heyətdə Türkiyəni "Qalatasaray" klubunun hücumçusu Viktor Osimhen də yer alıb.

    Qapıçı: Yan Oblak ("Atletiko")

    Müdafiəçilər: Davide Zappakosta ("Atalanta"), Odin Byortuft ("Budyo Qlimt"), Edmond Tapsoba ("Bayer 04" ), Veston Makkenni ("Yuventus")

    Yarımmüdafiəçilər: Orelien Çuameni ("Real"), Sandro Tonali ("Nyukasl"), Xviça Kvaratsxeliya (PSJ), Yens-Petter Hauqe ("Budyo Qlimt")

    Hücumçular: Viktor Osimhen ("Qalatasaray"), Aleksandr Sörlot ("Atletiko" )

    Xatırladaq ki, "Bayer 04" , "Atletiko", "Nyukasl", "Budyo Qlimt", "Atalanta", PSJ, "Qalatasaray" və "Real" 1/8 finala vəsiqə qazanıblar.

    Futbol xəbərləri uefa Çempionlar Liqası Rəmzi komanda
    УЕФА обнародовал состав символической сборной недели в Лиге чемпионов

    Son xəbərlər

    22:48

    Azərbaycan güləşçisi Cəbrayıl Hacıyev Tiranada beynəlxalq turnirdə mükafat qazanıb

    Fərdi
    22:45

    ABŞ və İran arasında danışıqların növbəti raundu başa çatıb - YENİLƏNİB 3

    Region
    22:40

    FTB rəhbəri Tramp işi üzrə istintaqda iştirak edən 10-a yaxın əməkdaşı işdən çıxarıb

    Digər ölkələr
    22:34

    Pakistan Ordusu əks-hücumla Əfqanıstan hərbçilərini geri çəkilməyə məcbur edib - YENİLƏNİB

    Digər ölkələr
    22:18

    Direktorların işə qəbulu üzrə elektron qeydiyyat başlayır

    Elm və təhsil
    22:01

    Tarixdə ilk dəfə ABŞ-nin birinci xanımı BMT TŞ-nin iclasına sədrlik edəcək

    Digər ölkələr
    21:54

    Cenevrədə ABŞ və Ukrayna danışıqları başa çatıb - YENİLƏNİB

    Digər ölkələr
    21:42

    UEFA Çempionlar Liqasının pley-off mərhələsi üzrə həftənin rəmzi komandası açıqlanıb

    Futbol
    21:30

    DİN: Tələbələrin fotolarını yayan şəxs saxlanılıb

    Hadisə
    Bütün Xəbər Lenti