UEFA Çempionlar Liqasının pley-off mərhələsi üzrə həftənin rəmzi komandası açıqlanıb
- 26 fevral, 2026
- 21:42
UEFA Çempionlar Liqasının pley-off mərhələsinin cavab oyunlarından sonra həftənin rəmzi komandasını açıqlayıb.
"Report" qurumun mətbuat xidmətinə istinadən xəbər verir ki, rəmzi heyətdə Türkiyəni "Qalatasaray" klubunun hücumçusu Viktor Osimhen də yer alıb.
Qapıçı: Yan Oblak ("Atletiko")
Müdafiəçilər: Davide Zappakosta ("Atalanta"), Odin Byortuft ("Budyo Qlimt"), Edmond Tapsoba ("Bayer 04" ), Veston Makkenni ("Yuventus")
Yarımmüdafiəçilər: Orelien Çuameni ("Real"), Sandro Tonali ("Nyukasl"), Xviça Kvaratsxeliya (PSJ), Yens-Petter Hauqe ("Budyo Qlimt")
Hücumçular: Viktor Osimhen ("Qalatasaray"), Aleksandr Sörlot ("Atletiko" )
Xatırladaq ki, "Bayer 04" , "Atletiko", "Nyukasl", "Budyo Qlimt", "Atalanta", PSJ, "Qalatasaray" və "Real" 1/8 finala vəsiqə qazanıblar.