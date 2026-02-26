Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Ходжалинский геноцид
    УЕФА обнародовал состав символической сборной недели в Лиге чемпионов

    Футбол
    • 26 февраля, 2026
    • 22:02
    УЕФА обнародовал состав символической сборной недели в Лиге чемпионов

    УЕФА объявил символическую команду недели после ответных матчей плей-офф Лиги чемпионов.

    Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу организации, в символическую сборную вошел также нападающий турецкого клуба "Галатасарай" Виктор Осимхен.

    Вратарь: Ян Облак ("Атлетико").

    Защитники: Давиде Дзаппакоста ("Аталанта"), Один Бертуфт ("Будё-Глимт"), Эдмон Тапсоба ("Байер"), Уэстон Маккенни ("Ювентус").

    Полузащитники: Орельен Тчуамени ("Реал"), Сандро Тонали ("Ньюкасл").

    Нападающие: Хвича Кварацхелия ("ПСЖ"), Йенс Хауге ("Будё-Глимт"), Виктор Осимхен ("Галатасарай"), Александр Сёрлот ("Атлетико").

    Игроком недели был признан Серлот, который сделал хет-трик в матче с "Брюгге" (4:1).

    Напомним, что "Байер 04", "Атлетико", "Ньюкасл", "Будё-Глимт", "Аталанта", ПСЖ, "Галатасарай" и "Реал" завоевали путевки в 1/8 финала.

