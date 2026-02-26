УЕФА обнародовал состав символической сборной недели в Лиге чемпионов

УЕФА объявил символическую команду недели после ответных матчей плей-офф Лиги чемпионов.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу организации, в символическую сборную вошел также нападающий турецкого клуба "Галатасарай" Виктор Осимхен.

Вратарь: Ян Облак ("Атлетико").

Защитники: Давиде Дзаппакоста ("Аталанта"), Один Бертуфт ("Будё-Глимт"), Эдмон Тапсоба ("Байер"), Уэстон Маккенни ("Ювентус").

Полузащитники: Орельен Тчуамени ("Реал"), Сандро Тонали ("Ньюкасл").

Нападающие: Хвича Кварацхелия ("ПСЖ"), Йенс Хауге ("Будё-Глимт"), Виктор Осимхен ("Галатасарай"), Александр Сёрлот ("Атлетико").

Игроком недели был признан Серлот, который сделал хет-трик в матче с "Брюгге" (4:1).

Напомним, что "Байер 04", "Атлетико", "Ньюкасл", "Будё-Глимт", "Аталанта", ПСЖ, "Галатасарай" и "Реал" завоевали путевки в 1/8 финала.