УЕФА обнародовал состав символической сборной недели в Лиге чемпионов
- 26 февраля, 2026
- 22:02
УЕФА объявил символическую команду недели после ответных матчей плей-офф Лиги чемпионов.
Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу организации, в символическую сборную вошел также нападающий турецкого клуба "Галатасарай" Виктор Осимхен.
Вратарь: Ян Облак ("Атлетико").
Защитники: Давиде Дзаппакоста ("Аталанта"), Один Бертуфт ("Будё-Глимт"), Эдмон Тапсоба ("Байер"), Уэстон Маккенни ("Ювентус").
Полузащитники: Орельен Тчуамени ("Реал"), Сандро Тонали ("Ньюкасл").
Нападающие: Хвича Кварацхелия ("ПСЖ"), Йенс Хауге ("Будё-Глимт"), Виктор Осимхен ("Галатасарай"), Александр Сёрлот ("Атлетико").
Игроком недели был признан Серлот, который сделал хет-трик в матче с "Брюгге" (4:1).
Напомним, что "Байер 04", "Атлетико", "Ньюкасл", "Будё-Глимт", "Аталанта", ПСЖ, "Галатасарай" и "Реал" завоевали путевки в 1/8 финала.