СМИ: В Кабуле прогремели мощные взрывы

    Другие страны
    • 27 февраля, 2026
    • 02:13
    Жители Кабула сообщают о мощных взрывах в различных районах афганской столицы и звуках работы авиационных двигателей.

    Как передает Report, об этом сообщил телеканал TOLO News.

    Информации о возможных жертвах и разрушениях пока не поступало.

    Отмечается, что 26 февраля на пакистано-афганской границе начались масштабные боевые столкновения.

    Кабул взрыв Пакистан Афганистан

