СМИ: В Кабуле прогремели мощные взрывы

Жители Кабула сообщают о мощных взрывах в различных районах афганской столицы и звуках работы авиационных двигателей.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал TOLO News.

Информации о возможных жертвах и разрушениях пока не поступало.

Отмечается, что 26 февраля на пакистано-афганской границе начались масштабные боевые столкновения.