СМИ: В Кабуле прогремели мощные взрывы
Другие страны
- 27 февраля, 2026
- 02:13
Жители Кабула сообщают о мощных взрывах в различных районах афганской столицы и звуках работы авиационных двигателей.
Как передает Report, об этом сообщил телеканал TOLO News.
Информации о возможных жертвах и разрушениях пока не поступало.
Отмечается, что 26 февраля на пакистано-афганской границе начались масштабные боевые столкновения.
