Азербайджан завершит текущий сезон на 27-м месте в рейтинге УЕФА

Азербайджан завершит еврокубковый сезон на 27-м месте в рейтинге УЕФА.

Как сообщает Report, это стало известно по итогам матчей плей-офф еврокубков.

Страны, расположившиеся ниже 27-й позиции, в текущем сезоне не имеют представителей в континентальных турнирах.

Коэффициент Азербайджана составляет 22.2937. Идущая строчкой выше Словения опережает с показателем 23.968.

Напомним, что азербайджанский клуб Карабах уступил английскому Ньюкасл Юнайтед в плей-офф Лига чемпионов УЕФА по сумме двух встреч (1:6, 2:3) и завершил выступление в турнире.