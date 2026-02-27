Азербайджан завершит текущий сезон на 27-м месте в рейтинге УЕФА
Футбол
- 27 февраля, 2026
- 09:52
Азербайджан завершит еврокубковый сезон на 27-м месте в рейтинге УЕФА.
Как сообщает Report, это стало известно по итогам матчей плей-офф еврокубков.
Страны, расположившиеся ниже 27-й позиции, в текущем сезоне не имеют представителей в континентальных турнирах.
Коэффициент Азербайджана составляет 22.2937. Идущая строчкой выше Словения опережает с показателем 23.968.
Напомним, что азербайджанский клуб Карабах уступил английскому Ньюкасл Юнайтед в плей-офф Лига чемпионов УЕФА по сумме двух встреч (1:6, 2:3) и завершил выступление в турнире.
