    Азербайджан завершит текущий сезон на 27-м месте в рейтинге УЕФА

    Футбол
    • 27 февраля, 2026
    • 09:52
    Азербайджан завершит текущий сезон на 27-м месте в рейтинге УЕФА

    Азербайджан завершит еврокубковый сезон на 27-м месте в рейтинге УЕФА.

    Как сообщает Report, это стало известно по итогам матчей плей-офф еврокубков.

    Страны, расположившиеся ниже 27-й позиции, в текущем сезоне не имеют представителей в континентальных турнирах.

    Коэффициент Азербайджана составляет 22.2937. Идущая строчкой выше Словения опережает с показателем 23.968.

    Напомним, что азербайджанский клуб Карабах уступил английскому Ньюкасл Юнайтед в плей-офф Лига чемпионов УЕФА по сумме двух встреч (1:6, 2:3) и завершил выступление в турнире.

    рейтинг УЕФА еврокубки Лига чемпионов УЕФА плей-офф
    Azərbaycan UEFA reytinqində cari mövsümü 27-ci yerdə başa vuracaq

