    Azərbaycan UEFA reytinqində cari mövsümü 27-ci yerdə başa vuracaq

    Futbol
    • 27 fevral, 2026
    • 09:10
    Azərbaycan UEFA reytinqində cari mövsümü 27-ci yerdə başa vuracaq

    Azərbaycan cari mövsüm UEFA reytinqini 27-ci pillədə başa vuracaq.

    "Report" xəbər verir ki, bu, avrokuboklarda pley-off mərhələsinin oyunlarından sonra bəlli olub.

    27-ci sıradan aşağıda qərarlaşan ölkələrin avrokuboklarda təmsilçiləri qalmayıb.

    Azərbaycan 22.2937 əmsalla 27-cidir. 26-cı yerdəki Sloveniyanın 23.968 əmsalı var.

    Qeyd edək ki, "Qarabağ" UEFA Çempionlar Liqasının pley-off mərhələsində "Nyukasl"a (İngiltərə) iki oyunun nəticəsinə (1:6, 2:3) görə uduzaraq turnirdə mübarizəni dayandırıb.

    UEFA reytinqi cari mövsüm Azərbaycan Çempionlar Liqası Əmsal

