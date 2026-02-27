Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Ходжалинский геноцид
    Акции Netflix подорожали более чем на 9% после отказа покупать Warner Bros. - ОБНОВЛЕНО

    Акции Netflix подорожали более чем на 9% после отказа покупать Warner Bros. - ОБНОВЛЕНО

    Это интересно
    • 27 февраля, 2026
    • 10:26
    Акции американского стримингового сервиса Netflix подорожали более чем на 9% на постторгах после публикации заявления о его отказе приобретать Warner Bros. Discovery (WBD) после нового предложения Paramount.

    Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

    После закрытия основных торгов акции Netflix подорожали на 9,07%, до $92,26. По итогам торгов четверга акции выросли в цене на 2,29% - до $84,59.

    При этом акции Warner Bros. Discovery дешевеют на постторгах на 0,8% - до $28,57, а акции Paramount Skydance Corporation - подорожали на 5,19%, до $11,76.

    Американский стриминговый сервис Netflix отказался от сделки по покупке части активов голливудской компании Warner Bros. Discovery (WBD), открыв тем самым дорогу для слияния последней с Paramount Skydance (PS).

    Как передает Report, об этом говорится в заявлении Netflix.

    "Сделка, о которой мы предварительно договорились [с WBD], увеличила бы стоимость акционерного капитала и имела бы все шансы на одобрение регуляторов. Но мы всегда придерживались ответственной позиции, а цена, которую мы должны предложить, чтобы перебить последнее предложение Paramount Skydance, делает такую сделку финансово непривлекательной, поэтому мы отказываемся выдвигать ответное предложение", - сказано в заявлении.

    Компания объявила об отказе от сделки после того, как Paramount Skydance обновила свое предложение по слиянию с WBD, повысив стоимость контракта примерно до $111 млрд против $83 млрд, которые предлагал Netflix. PS повысила размер неустойки на случай возможного расторжения контракта до $7 млрд (против $5 млрд Netflix). Поскольку теперь Netflix выходит из сделки, то WBD будет обязана выплатить компании неустойку в $2,8 млрд.

    Netflix Inc Paramount Skydance Warner Bros. Discovery покупка активов отказ от сделки стоимость акций

