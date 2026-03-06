Правительство Исландии объявило дату референдума о вступлении в ЕС

Правительство Исландии заявило, что 29 августа в стране состоится референдум, на котором будет принято решение о возобновлении зашедших в тупик переговоров о вступлении в ЕС.

Как передает Report, об этом сообщает AP.

Согласно информации, в пятницу Кабинет министров одобрил соответствующую резолюцию. Предложение должно быть одобрено исландским парламентом, Альтингом, прежде чем голосование состоится.

Отметим, что Исландия подала заявку на членство в ЕС в 2009 году на фоне финансового кризиса, но приостановила переговоры в 2013 году после разногласий по поводу рыболовной политики. Страна официально отозвала свою заявку в 2015 году. Она является членом Европейской экономической зоны и входит в Шенгенскую зону свободного передвижения.