Правительство Исландии объявило дату референдума о вступлении в ЕС
Правительство Исландии заявило, что 29 августа в стране состоится референдум, на котором будет принято решение о возобновлении зашедших в тупик переговоров о вступлении в ЕС.
Согласно информации, в пятницу Кабинет министров одобрил соответствующую резолюцию. Предложение должно быть одобрено исландским парламентом, Альтингом, прежде чем голосование состоится.
Отметим, что Исландия подала заявку на членство в ЕС в 2009 году на фоне финансового кризиса, но приостановила переговоры в 2013 году после разногласий по поводу рыболовной политики. Страна официально отозвала свою заявку в 2015 году. Она является членом Европейской экономической зоны и входит в Шенгенскую зону свободного передвижения.
