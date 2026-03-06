Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана WUF13 Операция США и Израиля против Ирана

    Глава МИД Судана назвал недопустимыми удары Ирана по Нахчывану

    Внешняя политика
    • 06 марта, 2026
    • 20:01
    Глава МИД Судана назвал недопустимыми удары Ирана по Нахчывану

    Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов провел телефонный разговор с министром иностранных дел и международного сотрудничества Судана Мухи ад-Дином Салемом Ахмедом.

    Об этом Report сообщили в МИД Азербайджана.

    В ходе беседы Байрамов рассказал о дроновой атаке, совершенной 5 марта со стороны Ирана по территории Нахчыванской Автономной Республики, в результате которой был нанесен ущерб гражданской инфраструктуре и пострадали люди. Министр отметил, что подобные действия противоречат суверенитету и территориальной целостности Азербайджана.

    Глава азербайджанского МИД отметил, что Баку потребовал от Тегерана разъяснений по поводу произошедшего, официальных извинений, а также принятия срочных мер для недопущения повторения подобных инцидентов.

    В свою очередь министр иностранных дел Судана выразил обеспокоенность произошедшим и подчеркнул недопустимость атак на гражданскую инфраструктуру.

    Удар по аэропорту Нахчывана
    Sudan İranın Azərbaycan ərazisinə PUA hücumlarından narahatlığını bildirib
    Ты - Король

    Последние новости

    20:37

    Марко Рубио: Война с Ираном продлится еще несколько недель

    Другие страны
    20:24

    МИД Хорватии: Атака иранских дронов на Нахчыван угрожает глобальной безопасности

    Внешняя политика
    20:22

    Правительство Исландии объявило дату референдума о вступлении в ЕС

    Другие страны
    20:20

    Пичес Браун-Сеньор: 69% госстипендиатов в Азербайджане выбирают вузы Великобритании

    Наука и образование
    20:12

    Главы правительств Азербайджана и Беларуси обсудили удар иранских БПЛА по Нахчывану

    Внешняя политика
    20:06

    Пакистан поблагодарил Азербайджан за помощь в эвакуации граждан из Ирана

    Внешняя политика
    20:01

    Глава МИД Судана назвал недопустимыми удары Ирана по Нахчывану

    Внешняя политика
    19:59

    Фариз Исмаилзаде: Межпарламентские связи с Великобританией развиваются очень динамично

    Внешняя политика
    19:57

    МИД: Призываем граждан Казахстана временно воздержаться от поездок в 14 стран

    В регионе
    Лента новостей