Глава МИД Судана назвал недопустимыми удары Ирана по Нахчывану

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов провел телефонный разговор с министром иностранных дел и международного сотрудничества Судана Мухи ад-Дином Салемом Ахмедом.

Об этом Report сообщили в МИД Азербайджана.

В ходе беседы Байрамов рассказал о дроновой атаке, совершенной 5 марта со стороны Ирана по территории Нахчыванской Автономной Республики, в результате которой был нанесен ущерб гражданской инфраструктуре и пострадали люди. Министр отметил, что подобные действия противоречат суверенитету и территориальной целостности Азербайджана.

Глава азербайджанского МИД отметил, что Баку потребовал от Тегерана разъяснений по поводу произошедшего, официальных извинений, а также принятия срочных мер для недопущения повторения подобных инцидентов.

В свою очередь министр иностранных дел Судана выразил обеспокоенность произошедшим и подчеркнул недопустимость атак на гражданскую инфраструктуру.