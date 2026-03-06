МИД Хорватии: Атака иранских дронов на Нахчыван угрожает глобальной безопасности

Министр иностранных дел Хорватии Гордан Грлич-Радман осудил атаку иранских беспилотников на Нахчыван, назвав инцидент угрозой глобальной безопасности.

Как передает Report, соответствующее заявление министр опубликовал в соцсети "X".

"Мы решительно осуждаем необоснованные атаки иранских беспилотных летательных аппаратов на Нахчыванскую Автономную Республику Азербайджана, включая удар по аэропорту", - заявил дипломат.

Глава ведомства подчеркнул, что данный инцидент создает угрозу как для региональной, так и глобальной безопасности.

"Призываем Иран немедленно прекратить подобные действия, которые могут привести к дальнейшему росту напряженности в регионе. Выражаем нашу солидарность с Азербайджаном", - отметил Грлич-Радман.