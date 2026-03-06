МИД Хорватии: Атака иранских дронов на Нахчыван угрожает глобальной безопасности

Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    Внешняя политика
    • 06 марта, 2026
    • 20:24
    Министр иностранных дел Хорватии Гордан Грлич-Радман осудил атаку иранских беспилотников на Нахчыван, назвав инцидент угрозой глобальной безопасности.

    Как передает Report, соответствующее заявление министр опубликовал в соцсети "X".

    "Мы решительно осуждаем необоснованные атаки иранских беспилотных летательных аппаратов на Нахчыванскую Автономную Республику Азербайджана, включая удар по аэропорту", - заявил дипломат.

    Глава ведомства подчеркнул, что данный инцидент создает угрозу как для региональной, так и глобальной безопасности.

    "Призываем Иран немедленно прекратить подобные действия, которые могут привести к дальнейшему росту напряженности в регионе. Выражаем нашу солидарность с Азербайджаном", - отметил Грлич-Радман.

    Xorvatiya XİN: İranın Naxçıvana PUA hücumu qlobal təhlükəsizliyə təhdid yaradır
