МИД Хорватии: Атака иранских дронов на Нахчыван угрожает глобальной безопасности
Внешняя политика
- 06 марта, 2026
- 20:24
Министр иностранных дел Хорватии Гордан Грлич-Радман осудил атаку иранских беспилотников на Нахчыван, назвав инцидент угрозой глобальной безопасности.
Как передает Report, соответствующее заявление министр опубликовал в соцсети "X".
"Мы решительно осуждаем необоснованные атаки иранских беспилотных летательных аппаратов на Нахчыванскую Автономную Республику Азербайджана, включая удар по аэропорту", - заявил дипломат.
Глава ведомства подчеркнул, что данный инцидент создает угрозу как для региональной, так и глобальной безопасности.
"Призываем Иран немедленно прекратить подобные действия, которые могут привести к дальнейшему росту напряженности в регионе. Выражаем нашу солидарность с Азербайджаном", - отметил Грлич-Радман.
