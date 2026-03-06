İlham Əliyev Naxçıvan aeroportuna dron hücumu WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    İlham Əliyev Naxçıvan aeroportuna dron hücumu WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı

    Xorvatiya XİN: İranın Naxçıvana PUA hücumu qlobal təhlükəsizliyə təhdid yaradır

    Xarici siyasət
    • 06 mart, 2026
    • 20:13
    Xorvatiya XİN: İranın Naxçıvana PUA hücumu qlobal təhlükəsizliyə təhdid yaradır

    Xorvatiya İranın Naxçıvana hücumunu pisləyib.

    "Report" xəbər verir ki, Xorvatiyanın xarici və Avropa işləri üzrə naziri Qordan Qrliç-Radman bu barədə "X"dəki hesabında yazıb.

    "Azərbaycanın Naxçıvan Muxtar Respublikasına, o cümlədən onun hava limanına qarşı İranın pilotsuz uçuş aparatı ilə əsassız hücumlarını qətiyyətlə pisləyirik" , - o bildirib.

    Nazir qeyd edib ki, bu hücum regional və qlobal təhlükəsizliyə təhdid yaradır:

    "Biz İranı regionda gərginliyin daha da artmasına səbəb ola biləcək bu cür hərəkətlərə dərhal son qoymağa çağırırıq. Biz Azərbaycanla həmrəyliyimizi ifadə edirik".

    Naxçıvan aeroportuna dron hücumu Qordan Qrliç-Radman
    МИД Хорватии: Атака иранских дронов на Нахчыван угрожает глобальной безопасности
    Croatia calls Iranian drone attack on Nakhchivan 'a threat to global security'

    Son xəbərlər

    20:34

    Qadın voleybolçular arasında Azərbaycan Yüksək Liqasında XVI tur başa çatıb

    Komanda
    20:34

    Pakistan vətəndaşlarının İrandan təxliyəsindəki köməyə görə Azərbaycana təşəkkür edib

    Xarici siyasət
    20:32

    İlham Əliyev ilə Aleksandar Vuçiç arasında telefon danışığı olub

    Xarici siyasət
    20:29

    Fariz İsmayılzadə: Böyük Britaniya ilə parlamentlərarası əlaqələr dinamik şəkildə inkişaf edir

    Xarici siyasət
    20:22
    Foto

    Cüdo üzrə kişilər arasında Liqa yarışının I turu keçirilib

    Fərdi
    20:19

    Əli Əsədov belaruslu həmkarı ilə İranın Naxçıvana PUA hücumunu müzakirə edib

    Xarici siyasət
    20:16

    İtaliya İranın Naxçıvana dron hücumlarından narahatlığını ifadə edib

    Xarici siyasət
    20:13

    Hörmüz boğazında gəmi PUA ilə vurulub - YENİLƏNİB

    Region
    20:13

    Xorvatiya XİN: İranın Naxçıvana PUA hücumu qlobal təhlükəsizliyə təhdid yaradır

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti