Фариз Исмаилзаде: Межпарламентские связи с Великобританией развиваются очень динамично

Межпарламентские связи между Азербайджаном и Великобританией, как и двусторонние отношения в целом, развиваются очень динамично.

Как сообщает Report, об этом заявил депутат Милли Меджлиса, проректор Университета ADA Фариз Исмаилзаде на гала-вечере, посвященной 20-летию Ассоциации выпускников вузов Великобритании, проживающих в Азербайджане.

"По парламентской линии у нас складываются динамичные отношения. Мы заново сформировали группу дружбы в британском парламенте, ее деятельность возобновлена, и наши контакты довольно интенсивны. Мы налаживаем связи с депутатами, я пригласил их посетить Азербайджан. Мы планируем проведение в Азербайджане новых конференций и форумов. Надеюсь, что вы все поддержите нас в этой работе, и вместе мы будем укреплять наше сотрудничество", - сказал Исмаилзаде.

Депутат подчеркнул, что двусторонние отношения между странами развиваются очень быстрыми темпами. "Мы уже движемся в направлении стратегического партнерства, и во всех сферах появляются новые возможности, подписываются новые документы", - отметил парламентарий.