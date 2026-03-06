Фариз Исмаилзаде: Межпарламентские связи с Великобританией развиваются очень динамично

Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    Внешняя политика
    • 06 марта, 2026
    • 19:59
    Межпарламентские связи между Азербайджаном и Великобританией, как и двусторонние отношения в целом, развиваются очень динамично.

    Как сообщает Report, об этом заявил депутат Милли Меджлиса, проректор Университета ADA Фариз Исмаилзаде на гала-вечере, посвященной 20-летию Ассоциации выпускников вузов Великобритании, проживающих в Азербайджане.

    "По парламентской линии у нас складываются динамичные отношения. Мы заново сформировали группу дружбы в британском парламенте, ее деятельность возобновлена, и наши контакты довольно интенсивны. Мы налаживаем связи с депутатами, я пригласил их посетить Азербайджан. Мы планируем проведение в Азербайджане новых конференций и форумов. Надеюсь, что вы все поддержите нас в этой работе, и вместе мы будем укреплять наше сотрудничество", - сказал Исмаилзаде.

    Депутат подчеркнул, что двусторонние отношения между странами развиваются очень быстрыми темпами. "Мы уже движемся в направлении стратегического партнерства, и во всех сферах появляются новые возможности, подписываются новые документы", - отметил парламентарий.

    Fariz İsmayılzadə: Böyük Britaniya ilə parlamentlərarası əlaqələr dinamik şəkildə inkişaf edir
