Ибрагимович: Черногория решительно осуждает удары иранских БПЛА по Азербайджану

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов провел телефонный разговор с вице-премьером и министром иностранных дел Черногории Эрвином Ибрагимовичем.

Об этом Report сообщили в МИД Азербайджана.

Стороны обсудили вопросы региональной безопасности и отметили важность активизации дипломатических усилий и соблюдения норм и принципов международного права на фоне роста напряженности на Ближнем Востоке.

В ходе беседы Байрамов проинформировал собеседника о дроновых атаках, совершенных 5 марта со стороны Ирана по территории Нахчыванской Автономной Республики. Он подчеркнул, что подобные действия противоречат территориальной целостности Азербайджана и нормам международного права.

В свою очередь Ибрагимович решительно осудил атаки беспилотников и выразил обеспокоенность произошедшим, заявив о солидарности Черногории с Азербайджаном.