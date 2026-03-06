Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    Ибрагимович: Черногория решительно осуждает удары иранских БПЛА по Азербайджану

    Внешняя политика
    • 06 марта, 2026
    • 19:53
    Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов провел телефонный разговор с вице-премьером и министром иностранных дел Черногории Эрвином Ибрагимовичем.

    Об этом Report сообщили в МИД Азербайджана.

    Стороны обсудили вопросы региональной безопасности и отметили важность активизации дипломатических усилий и соблюдения норм и принципов международного права на фоне роста напряженности на Ближнем Востоке.

    В ходе беседы Байрамов проинформировал собеседника о дроновых атаках, совершенных 5 марта со стороны Ирана по территории Нахчыванской Автономной Республики. Он подчеркнул, что подобные действия противоречат территориальной целостности Азербайджана и нормам международного права.

    В свою очередь Ибрагимович решительно осудил атаки беспилотников и выразил обеспокоенность произошедшим, заявив о солидарности Черногории с Азербайджаном.

