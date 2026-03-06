Главы правительств Азербайджана и Беларуси обсудили удар иранских БПЛА по Нахчывану

Состоялся телефонный разговор премьер-министра Азербайджанской Республики Али Асадова с премьер-министром Республики Беларусь Александром Турчиным.

Об этом Report сообщили в Кабинете министров Азербайджана.

В ходе телефонного разговора было отмечено динамичное развитие азербайджано-белорусского многогранного партнерства в различных сферах благодаря совместным усилиям президентов двух стран.

Главы правительств обсудили текущую ситуацию в регионе. Асадов проинформировал об ударах Ирана беспилотниками по Нахчывану.

В ходе телефонного разговора были также обсуждены перспективы дальнейшего развития взаимовыгодного сотрудничества между Азербайджаном и Беларусью.