Главы правительств Азербайджана и Беларуси обсудили удар иранских БПЛА по Нахчывану
Внешняя политика
- 06 марта, 2026
- 20:12
Состоялся телефонный разговор премьер-министра Азербайджанской Республики Али Асадова с премьер-министром Республики Беларусь Александром Турчиным.
Об этом Report сообщили в Кабинете министров Азербайджана.
В ходе телефонного разговора было отмечено динамичное развитие азербайджано-белорусского многогранного партнерства в различных сферах благодаря совместным усилиям президентов двух стран.
Главы правительств обсудили текущую ситуацию в регионе. Асадов проинформировал об ударах Ирана беспилотниками по Нахчывану.
В ходе телефонного разговора были также обсуждены перспективы дальнейшего развития взаимовыгодного сотрудничества между Азербайджаном и Беларусью.
