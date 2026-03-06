Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    Главы правительств Азербайджана и Беларуси обсудили удар иранских БПЛА по Нахчывану

    Внешняя политика
    • 06 марта, 2026
    • 20:12
    Состоялся телефонный разговор премьер-министра Азербайджанской Республики Али Асадова с премьер-министром Республики Беларусь Александром Турчиным.

    Об этом Report сообщили в Кабинете министров Азербайджана.

    В ходе телефонного разговора было отмечено динамичное развитие азербайджано-белорусского многогранного партнерства в различных сферах благодаря совместным усилиям президентов двух стран.

    Главы правительств обсудили текущую ситуацию в регионе. Асадов проинформировал об ударах Ирана беспилотниками по Нахчывану.

    В ходе телефонного разговора были также обсуждены перспективы дальнейшего развития взаимовыгодного сотрудничества между Азербайджаном и Беларусью.

    Əli Əsədov belaruslu həmkarı ilə İranın Naxçıvana PUA hücumunu müzakirə edib
