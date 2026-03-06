Пакистан поблагодарил Азербайджан за помощь в эвакуации граждан из Ирана

Посол Пакистана в Азербайджане Гасым Мохиуддин поблагодарил Азербайджан за продолжающуюся помощь в эвакуации пакистанских граждан из Ирана.

Как передает Report, об этом он написал в социальной сети X.

Согласно информации, посол провел беседу с заместителем министра иностранных дел Азербайджана Эльнуром Мамедовым.

"Я подтвердил позицию Пакистана, который решительно осуждает удары беспилотников по Нахчывану. Пакистан солидарен с Азербайджаном и пострадавшими гражданами. Я также поблагодарил Министерство иностранных дел Азербайджана за продолжающуюся помощь в эвакуации граждан Пакистана из Ирана",- говорится в публикации.