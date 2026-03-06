Пакистан поблагодарил Азербайджан за помощь в эвакуации граждан из Ирана

Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    Посол Пакистана в Азербайджане Гасым Мохиуддин поблагодарил Азербайджан за продолжающуюся помощь в эвакуации пакистанских граждан из Ирана.

    Как передает Report, об этом он написал в социальной сети X.

    Согласно информации, посол провел беседу с заместителем министра иностранных дел Азербайджана Эльнуром Мамедовым.

    "Я подтвердил позицию Пакистана, который решительно осуждает удары беспилотников по Нахчывану. Пакистан солидарен с Азербайджаном и пострадавшими гражданами. Я также поблагодарил Министерство иностранных дел Азербайджана за продолжающуюся помощь в эвакуации граждан Пакистана из Ирана",- говорится в публикации.

    Pakistan vətəndaşlarının İrandan təxliyəsindəki köməyə görə Azərbaycana təşəkkür edib
    Pakistan thanks Azerbaijan for assistance in evacuating citizens from Iran
