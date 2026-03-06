Pakistan thanks Azerbaijan for assistance in evacuating citizens from Iran
- 06 March, 2026
- 20:24
Pakistan's Ambassador to Azerbaijan Qasim Mohiuddin thanked Azerbaijan for its ongoing assistance in evacuating Pakistani citizens from Iran.
According to Report, the ambassador said on X that he held a conversation with Azerbaijan's Deputy Foreign Minister Elnur Mammadov.
"Reaffirmed Pakistan's strong condemnation of drone attacks in Nakhchivan. Pakistan stands in solidarity with Azerbaijan. Thanked Azerbaijan's Foreign Ministry for continued support in evacuating Pakistani nationals from Iran," the ambassador said in a post on X.
