Netflix изменил условия сделки по слиянию с Warner Bros.

Американский стриминговый сервис Netflix изменил условия сделки о слиянии с компанией Warner Bros. Discovery (WBD), сделав ее полностью денежной, при этом оставил сумму сделки неизменной.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении Netflix.

"Netflix, Inc. и Warner Bros. Discovery, Inc. объявили о внесении изменений в окончательное соглашение о предстоящем приобретении Netflix компании Warner Bros. с переходом на полностью денежную сделку. Пересмотренное соглашение упрощает структуру сделки, обеспечивает большую определенность в отношении стоимости для акционеров WBD и ускоряет процесс голосования акционеров WBD", - говорится в сообщении.

При этом сама стоимость сделки, как указывает Netflix, не изменилась и по-прежнему составляет $27,75 за акцию. Акционеры Warner Bros Discovery также получат дополнительную стоимость акций Discovery Global после отделения компании от Warner Bros.

Отмечается, что измененные условия сделки были единогласно одобрены советами директоров Netflix и WBD. Также добавляется, что компании подали соответствующие документы и ведут переговоры с антимонопольными органами, в том числе минюстом США и Еврокомиссией. Как и раньше, ожидается, что сделка будет завершена через 12-18 месяцев с даты заключения соглашения.

Netfilx сообщил о заключении договора о приобретении всех активов Warner Bros за $27,75 на акцию, или $72 млрд, при этом общая стоимость предприятия оценивалась в $82,7 млрд. Позднее Paramount Skydance выразил готовность приобрести компанию на более выгодных условиях - за $108 млрд.