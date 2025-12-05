Warner Bros. Discovery начала переговоры с Netflix о продаже активов
Это интересно
- 05 декабря, 2025
- 12:05
Warner Bros. Discovery (WBD) начала эксклюзивные переговоры с Netflix Inc., которая сделала предложение о покупке ряда активов компании.
Как передает Report, об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники.
Компании могут объявить о сделке в ближайшее время. Netflix предлагает выплатить WBD $5 млрд, если сделка не получит одобрения регуляторов.
Netflix претендует на киностудию Warner Bros., HBO и стриминговый сервис HBO Max.
Другими претендентами на покупку WBD являются Paramount Skydance и Comcast Corp. Причем из трех потенциальных покупателей лишь Paramount пытается купить WBD целиком, вместе с кабельными каналами.
Последние новости
12:24
Фестиваль культуры ОИС: В Баку будет организована выставка "Творческая деревня"Kультурная политика
12:19
АБР готовит комплексный первичный отчет по декарбонизации АЖДИнфраструктура
12:15
МИД Азербайджана поздравил ТаиландВнешняя политика
12:08
Fitch: Доход ЮГК от транспортировки газа составит около $1,5 млрд в год до 2029 годаДругие
12:05
Warner Bros. Discovery начала переговоры с Netflix о продаже активовЭто интересно
12:04
Иоанэ Шаишмелашвили: BBC публикует недостоверные сведения об АзербайджанеМедиа
11:55
Фото
В Баку проходит первое заседание министров труда, занятости и соцзащиты стран ОТГВнешняя политика
11:54
Суд в Армении арестовал архиепископа Хачатряна на два месяцаВ регионе
11:47