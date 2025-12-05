Warner Bros. Discovery начала переговоры с Netflix о продаже активов

Warner Bros. Discovery (WBD) начала эксклюзивные переговоры с Netflix Inc., которая сделала предложение о покупке ряда активов компании.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

Компании могут объявить о сделке в ближайшее время. Netflix предлагает выплатить WBD $5 млрд, если сделка не получит одобрения регуляторов.

Netflix претендует на киностудию Warner Bros., HBO и стриминговый сервис HBO Max.

Другими претендентами на покупку WBD являются Paramount Skydance и Comcast Corp. Причем из трех потенциальных покупателей лишь Paramount пытается купить WBD целиком, вместе с кабельными каналами.