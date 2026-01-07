Три авиарейса из Москвы не смогли приземлиться в Узбекистане из-за тумана

Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    В регионе
    • 07 января, 2026
    • 10:11
    Три авиарейса из Москвы не смогли сесть в узбекистанской Бухаре и Термезе в результате тумана.

    Как передает Report со ссылкой на узбекские СМИ, об этом сообщила пресс-служба АО Uzbekistan airports.

    "В связи с неблагоприятными метеоусловиями в аэропорту Бухары (туман, видимость 100 м) экипаж рейса HY9608 по маршруту Москва-Бухара принял решение следовать на запасной аэродром в Навои", - сказано в сообщении.

    Рейс AFL1876 по тому же маршруту был перенаправлен в Самарканд.

    Также из-за сложных метеоусловий в аэропорту Термеза экипаж рейса AZO7055, летевшего из Москвы в Термез, выбрал для посадки запасной аэродром в Самарканде.

    Россия Узбекистан авиарейсы туман
