Три авиарейса из Москвы не смогли приземлиться в Узбекистане из-за тумана
В регионе
- 07 января, 2026
- 10:11
Три авиарейса из Москвы не смогли сесть в узбекистанской Бухаре и Термезе в результате тумана.
Как передает Report со ссылкой на узбекские СМИ, об этом сообщила пресс-служба АО Uzbekistan airports.
"В связи с неблагоприятными метеоусловиями в аэропорту Бухары (туман, видимость 100 м) экипаж рейса HY9608 по маршруту Москва-Бухара принял решение следовать на запасной аэродром в Навои", - сказано в сообщении.
Рейс AFL1876 по тому же маршруту был перенаправлен в Самарканд.
Также из-за сложных метеоусловий в аэропорту Термеза экипаж рейса AZO7055, летевшего из Москвы в Термез, выбрал для посадки запасной аэродром в Самарканде.
