Moskvadan uçan təyyarələr Özbəkistan aeroportlarında eniş edə bilməyib
Region
- 07 yanvar, 2026
- 10:23
Moskvadan uçan üç təyyarə duman səbəbindən Özbəkistanın Buxara və Termez şəhərlərində eniş edə bilməyib.
"Report" Özbəkistan KİV-inə istinadən xəbər verir ki, bu barədə "Uzbekistan airports" SC-nin mətbuat xidməti məlumat yayıb.
"Buxara hava limanında əlverişsiz hava şəraiti səbəbindən Moskva-Buxara marşrutu üzrə HY9608 reysinin ekipajı Nəvaidəki ehtiyat aerodroma getmək qərarına gəlib", - məlumatda deyilir.
Eyni marşrut üzrə AFL1876 reysi Səmərqəndə yönləndirilib.
Moskvadan Termezə hərəkət edən AZO7055 reysinin ekipajı Termez aeroportunda mürəkkəb meteoroloji şəraitlə əlaqədar eniş üçün Səmərqənddəki ehtiyat aerodromu seçib.
Son xəbərlər
10:59
Valideynlər övladlarının laborator analiz nəticələrinə artıq "mygov" platformasında baxa biləcəklərİKT
10:58
Təbriz, Ərdəbil və Zəncana əlavə təhlükəsizlik qüvvələri yeridilibRegion
10:55
Yük avtomobillərinin ehtiyat hissələrini oğurlayan usta saxlanılıbHadisə
10:55
Tayvanda radardan itən "F-16"nın pilotunun axtarışları aparılırDigər ölkələr
10:45
Azərbaycandan Çin və Macarıstanda təhsil almaq üçün 600-dən çox müraciət olubElm və təhsil
10:42
Prezident İlham Əliyevin müsahibəsi Azərbaycanın yeni mərhələdə strateji yol xəritəsidir - RƏYDaxili siyasət
10:41
"Azəryol"un belaruslu baş məşqçisinin müqavilə müddəti açıqlanıbFərdi
10:40
AEM: Ötən il 56 aptekdə reseptsiz dərman satışı aşkarlanıbSağlamlıq
10:37