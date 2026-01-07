İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat

    Moskvadan uçan təyyarələr Özbəkistan aeroportlarında eniş edə bilməyib

    Region
    • 07 yanvar, 2026
    • 10:23
    Moskvadan uçan təyyarələr Özbəkistan aeroportlarında eniş edə bilməyib

    Moskvadan uçan üç təyyarə duman səbəbindən Özbəkistanın Buxara və Termez şəhərlərində eniş edə bilməyib.

    "Report" Özbəkistan KİV-inə istinadən xəbər verir ki, bu barədə "Uzbekistan airports" SC-nin mətbuat xidməti məlumat yayıb.

    "Buxara hava limanında əlverişsiz hava şəraiti səbəbindən Moskva-Buxara marşrutu üzrə HY9608 reysinin ekipajı Nəvaidəki ehtiyat aerodroma getmək qərarına gəlib", - məlumatda deyilir.

    Eyni marşrut üzrə AFL1876 reysi Səmərqəndə yönləndirilib.

    Moskvadan Termezə hərəkət edən AZO7055 reysinin ekipajı Termez aeroportunda mürəkkəb meteoroloji şəraitlə əlaqədar eniş üçün Səmərqənddəki ehtiyat aerodromu seçib.

    Moskva Özbəkistan duman
    Три авиарейса из Москвы не смогли приземлиться в Узбекистане из-за тумана

    Son xəbərlər

    10:59

    Valideynlər övladlarının laborator analiz nəticələrinə artıq "mygov" platformasında baxa biləcəklər

    İKT
    10:58

    Təbriz, Ərdəbil və Zəncana əlavə təhlükəsizlik qüvvələri yeridilib

    Region
    10:55

    Yük avtomobillərinin ehtiyat hissələrini oğurlayan usta saxlanılıb

    Hadisə
    10:55

    Tayvanda radardan itən "F-16"nın pilotunun axtarışları aparılır

    Digər ölkələr
    10:45

    Azərbaycandan Çin və Macarıstanda təhsil almaq üçün 600-dən çox müraciət olub

    Elm və təhsil
    10:42

    Prezident İlham Əliyevin müsahibəsi Azərbaycanın yeni mərhələdə strateji yol xəritəsidir - RƏY

    Daxili siyasət
    10:41

    "Azəryol"un belaruslu baş məşqçisinin müqavilə müddəti açıqlanıb

    Fərdi
    10:40

    AEM: Ötən il 56 aptekdə reseptsiz dərman satışı aşkarlanıb

    Sağlamlıq
    10:37

    Qusarda kişi, arvadı və nəvəsi dəm qazından zəhərlənib

    Hadisə
    Bütün Xəbər Lenti