В Пакистане пассажирский автобус упал в ущелье, есть погибшие и пострадавшие

По меньшей мере пять человек погибли, еще 27 получили ранения в результате падения пассажирского автобуса в ущелье в районе Дхок Патан округа Чаквал в Пакистане.

Как сообщает Report со ссылкой на Geo News, автобус следовал из Исламабада в Карачи.

По предварительной информации, водитель потерял управление на крутом повороте, после чего транспортное средство съехало с дороги и упало в глубокое ущелье.

На место происшествия оперативно прибыли спасательные службы, которые приступили к поисково-спасательной операции. Пострадавших извлекли из-под обломков и доставили в ближайшую больницу для оказания медицинской помощи.

По словам официальных лиц, среди раненых - семь женщин. Состояние некоторых пострадавших оценивается как тяжелое.