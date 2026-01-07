В Пакистане пассажирский автобус упал в ущелье, есть погибшие и пострадавшие
- 07 января, 2026
- 10:03
По меньшей мере пять человек погибли, еще 27 получили ранения в результате падения пассажирского автобуса в ущелье в районе Дхок Патан округа Чаквал в Пакистане.
Как сообщает Report со ссылкой на Geo News, автобус следовал из Исламабада в Карачи.
По предварительной информации, водитель потерял управление на крутом повороте, после чего транспортное средство съехало с дороги и упало в глубокое ущелье.
На место происшествия оперативно прибыли спасательные службы, которые приступили к поисково-спасательной операции. Пострадавших извлекли из-под обломков и доставили в ближайшую больницу для оказания медицинской помощи.
По словам официальных лиц, среди раненых - семь женщин. Состояние некоторых пострадавших оценивается как тяжелое.
