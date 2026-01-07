İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat
    • 07 yanvar, 2026
    • 10:15
    Pakistanda avtobus qəzaya uğrayıb, ölən və yaralananlar var

    Pakistanın Çakval mahalının Dhok Patan bölgəsində sərnişin avtobusunun dərəyə düşməsi nəticəsində azı beş nəfər ölüb, daha 27 nəfər yaralanıb.

    Bu barədə "Report" "Geo News"ə istinadən xəbər verir.

    İlkin məlumata görə, İslamabaddan Kəraçiyə gedən avtobusun sürücüsü idarəetməni itirib və nəqliyyat vasitəsi dərəyə aşıb.

    Hadisə yerində axtarış-xilasetmə əməliyyatı aparılıb. Yaralılar xəstəxanaya yerləşdirilib, bəzilərinin vəziyyəti ağır qiymətləndirilir.

    В Пакистане пассажирский автобус упал в ущелье, есть погибшие и пострадавшие
    Passenger bus falls into gorge in Pakistan, leaving several killed, injured

