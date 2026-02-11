İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Cey Di Vensin Azərbaycana səfəri XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    Region
    • 11 fevral, 2026
    • 15:32
    Ev dustağı olan iş adamı Güclü Ermənistan partiyasının lideri seçilib

    Ev dustaqlığında olan iş adamı Samvel Karapetyan yekdilliklə "Güclü Ermənistan" partiyasının lideri seçilib.

    "Report" Ermənistan KİV-ə istinadən xəbər verir ki, bu barədə "Güclü Ermənistan"ın mətbuat xidməti məlumat yayıb.

    Qeyd olunub ki, çərşənbə günü partiyanın təsis qurultayı keçirilib, orada partiyanın sədri və şura heyəti seçilib. Fevralın 12-də partiyanın təqdimatı keçiriləcək, orada Ermənistan parlamentinə qarşıdan gələn seçkilərdə Baş nazir vəzifəsinə namizədin adı açıqlanacaq. Karapetyan Ermənistanda hakimiyyətin devrilməsinə çağırışlara və maliyyə fırıldaqçılığına görə həbs edilib.

    Samvel Karapetyan Ermənistan
    Находящийся под домашним арестом Карапетян избран лидером партии "Сильная Армения"

