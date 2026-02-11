Ev dustağı olan iş adamı "Güclü Ermənistan" partiyasının lideri seçilib
Region
- 11 fevral, 2026
- 15:32
Ev dustaqlığında olan iş adamı Samvel Karapetyan yekdilliklə "Güclü Ermənistan" partiyasının lideri seçilib.
"Report" Ermənistan KİV-ə istinadən xəbər verir ki, bu barədə "Güclü Ermənistan"ın mətbuat xidməti məlumat yayıb.
Qeyd olunub ki, çərşənbə günü partiyanın təsis qurultayı keçirilib, orada partiyanın sədri və şura heyəti seçilib. Fevralın 12-də partiyanın təqdimatı keçiriləcək, orada Ermənistan parlamentinə qarşıdan gələn seçkilərdə Baş nazir vəzifəsinə namizədin adı açıqlanacaq. Karapetyan Ermənistanda hakimiyyətin devrilməsinə çağırışlara və maliyyə fırıldaqçılığına görə həbs edilib.
