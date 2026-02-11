Ильхам Алиев Визит Вэнса в Азербайджан мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Находящийся под домашним арестом Карапетян избран лидером партии "Сильная Армения"

    В регионе
    • 11 февраля, 2026
    • 15:25
    Находящийся под домашним арестом Карапетян избран лидером партии Сильная Армения

    Находящийся под домашним арестом бизнесмен Самвел Карапетян единогласно избран лидером партии "Сильная Армения".

    Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом говорится в сообщении пресс-службы "Сильной Армении".

    Отмечается, что в среду состоялся учредительный съезд партии, где был избран председатель партии и состав совета. 12 февраля пройдет презентация партии, на ней объявят имя кандидата в премьер-министры на предстоящих 7 июня 2026 года выборах в Национальное собрание Армении.

    Карапетян был арестован судом Армении за призывы к свержению власти в республике и финансовые махинации.

    Самвел Карапетян новая партия партия Армения
    Ev dustağı olan iş adamı "Güclü Ermənistan" partiyasının lideri seçilib
    Лента новостей