Находящийся под домашним арестом Карапетян избран лидером партии "Сильная Армения"
В регионе
- 11 февраля, 2026
- 15:25
Находящийся под домашним арестом бизнесмен Самвел Карапетян единогласно избран лидером партии "Сильная Армения".
Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом говорится в сообщении пресс-службы "Сильной Армении".
Отмечается, что в среду состоялся учредительный съезд партии, где был избран председатель партии и состав совета. 12 февраля пройдет презентация партии, на ней объявят имя кандидата в премьер-министры на предстоящих 7 июня 2026 года выборах в Национальное собрание Армении.
Карапетян был арестован судом Армении за призывы к свержению власти в республике и финансовые махинации.
